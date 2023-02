Una travesura que dio la vuelta al mundo. Quinnley es una niña de Pensilvania (Estados Unidos) que ha sorprendido en varias redes sociales luego que se diera a conocer que atascó su cabeza en un molde para pastel al quererlo usar como sombrero. Sí, tal y como acabas de leer.

La madre de la pequeña, Erin Meixel, en diálogo con FOX TV Stations, según el New York Post, contó que estaba trabajando desde su casa cuando de pronto escuchó que la menor gritó: “¡Mami, atascada! ¡Mami, pegada!”.

A raíz de ello, fue inmediatamente donde estaba su hija y ahí se percató que ella tenía su cabeza atascada en un molde para pastel. “Ella pensó que podría usarlo como un sombrero”, aseguró la progenitora.

La mujer trató de quitarle el recipiente, pero no pudo. Es por eso que decidió llamar a unos bomberos locales; sin embargo, no respondieron. Como tampoco le contestaron en la estación de bomberos, se vio obligada a llamar al 911.

La pequeña estaba tranquila

Según Erin Meixel, la pequeña Quinnley no se encontraba muy alterada por lo que le había pasado. “Estaba sentada allí comiendo M&Ms y bebiendo su vasito, mirando dibujos animados”, indicó. “Tenía el molde lo suficientemente abajo como para parecer que estaba usando un chal”, añadió. Precisamente, un video viral compartido en YouTube por el canal de WSLS 10 muestra cómo la pequeña tenía el recipiente.

Mira aquí el video viral

El New York Post informó que los medios locales aseguraron que los bomberos, que eventualmente acudieron a la casa, usaron tijeras de hojalatero para cortar el molde. “Después de que se lo quitó, estaba enojada porque ya no tenía ese ‘sombrero de molde’”, señaló la madre. También dijo que después la pequeña jugó como si no hubiera pasado nada.

Síguenos en nuestras redes sociales: