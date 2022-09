TikTok es el lugar por excelencia para los videos más impensados en las redes sociales, tal y como fue el caso de una niña en la selva de Perú quien es captada conduciendo un mototaxi, pero no cualquiera, pues este tiene una forma particular que calza a la perfección con su tamaño, por lo que no tardó nada para convertirse en tendencia.

Un paseo en medio de la noche

El video fue compartido el pasado 23 de setiembre por César Jean Paul Silva (@czarjp1105), el cual tiene lugar en la Tocache, región San Martín, transcurre en horas de la noche mientras pase por un parque o plaza; de pronto, aparece en escena un mototaxi en miniatura, de color azul, cuya rueda delantera es de color rosa.

Encima de este vehículo se encuentra un niña pequeña quien lo conduce como si fuera lo más normal del mundo. El hilarante momento es ambientado con el ya clásico audio del popular dibujo animado Bob Esponja, “Pintamos toda la casa”.

“Creatividad peruana”, se lee este mensaje en la descripción del metraje, mientras que en la leyenda insertada en el mismo notamos: “El mototaxi para niños no existe...”.

Usuarios un mototaxi en miniatura

De inmediato, no pasó mucho tiempo para que los usuarios de TikTok acudan a la caja de comentarios para dejar sus hilarantes opiniones: “necesito uno de esos en mi vida”, “lo peor de todo es que necesito uno de esos”, “solo en Perú”, “lo importante es que los protege del sol y la lluvia”, “yo soñé con eso de niña, pero no existía”, “cuidado con los municipios, van a pedir SOAT y brevete”, “un capítulo más de nuestro segmento: curioso, pero ‘huachafo’”.