Una niña de China iba por la calle con su mesada, pero, sin darse cuenta, la dejó caer; una mujer lo recogió negando que ella lo tenía pese a los reclamos de la muchacha, por lo que, desesperada, se arrodilló para suplicarle que le devuelva su dinero. El dramático momento se hizo viral en YouTube causando la indignación en millones.

De acuerdo a los medios locales, la adolescente de Guangzhou, provincia sureña de Guangdong, llevaba 200 yuanes (que al cambio son 29 dólares) y enfrentó a la mujer que negaba haberlo recogido del suelo, de hecho, afirmó que era suyo en todo momento.

El China Morning Post, citó las palabras de la mujer: “quienquiera que recoja el dinero debe poseerlo”, pero una amiga de la niña replicó de inmediato con contundencia: “este es su dinero. Te vimos recogerlo del camino”, pero ella se mantiene en su posición, no tiene intención de dar su brazo a torcer.

Mira aquí el video viral

Los 200 yuanes era todo lo que tenía

Pero, al ver que sus reclamos no surtían efecto, no le queda más opción por arrodillarse y ponerse a llorar, agregando que sus 200 yuanes eran el dinero para toda su semana: “está tan mal que esta anciana no devuelva el dinero”, se escucha decir al sujeto que graba el indignante momento.

Al ver a la niña de rodillas, muchos peatones decidieron intervenir en su favor: “te vimos recoger el dinero. Está fuera de discusión que no deberías devolvérselo a la chica. Incluso, si son mil yuanes debes devolverlo”, grita airado el improvisado camarógrafo.

Pero, la adolescente vuelve a la carga con un argumento irrefutable: “mis padres no viven conmigo. Este dinero es muy útil para mí”, pues vive con su abuela ya que sus progenitores trabajan en otra ciudad, por lo que esto parece haber ablandado el duro corazón de la mujer y devuelve el dinero.

Indignación total

Inicialmente, el clip se hizo viral con más de 25 millones de vistas en redes chinas como Weibo y Douyin (TikTok) con más de 5 millones, donde la reacción fue de indignación total: “si la anciana no hubiera devuelto el dinero ¿qué cosa extrema tendría que hacer la niña? No puedo imaginar eso. 200 yuanes es una gran cantidad para ella”, “no tiene conciencia esa anciana”.