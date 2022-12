Parte del encanto de la magia de la Navidad cuando somos niños se basa en creer que Papá Noel es algo real, pero una pequeña de los Estados Unidos rompió la ilusión de sus amigos cuando les dijo sin ningún tipo de remordimiento que Santa Claus no era más que un vil invento de la gente adulta, por lo que el video rápidamente se hizo viral en TikTok causando muchas risas, pero también debate.

“Papá Noel no es real”

Analí Pérez (@anali_1110), fue la encargada de publicar el clip de Eliana, su hija, explicando que el hombre de frondosa barba, traje rojo/blanco y botas negras no es real, sino una linda historia para darle más sentido a la Noche Buena.

“¿Qué les estabas diciendo a los niños?”, pregunta a la menor: “ese Papá Noel no era real”, responde de inmediato la niña: “¿por qué?”, replica la progenitora riendo: “porque pensaron que Santa era real y dije: ‘no, él no es real’”, comenta con una sonrisa pícara en el rostro.

**** Thoughts on Santa? 🎅 How do you break it to your kids when they find out it's a lie and no longer magical? I honestly don't care either way HOWEVER, be prepared to explain yourself knowing your kids will be around other kids who are not believers 😮‍💨 I tell my kids to not ruin it for others but I'm also not going to be mad when they state facts.

Ante esto, Jax, su hermano mayor se mostró preocupado por el impacto que las palabras de Eliana podrían tener en los demás: “ahora esos niños se irán a casa y tendrán la peor Navidad de sus vidas”, pero la menor aplicó una lógica tan rápida como infalible pese a su corta edad: “hoy no es Navidad”.

“¿Pensamientos en Papá Noel? ¿Cómo se lo cuentas a tus hijos cuando descubren que es una mentira y que ya no es mágico? Sinceramente, no me importa de ninguna manera. Sin embargo, prepárense para explicarse sabiendo que sus hijos estarán rodeados de otros niños que no son creyentes. Les digo a mis hijos que no lo arruinen para los demás, pero tampoco me voy a enojar cuando exponen hechos”, reflexiona Analí.

No la regañará por quitar la magia de la Navidad a otros niños

Al notar el éxito que tuvo el video con más de 6.3 millones de vistas, la madre de los menores hizo un par de videos de actualización ahondando en los detalles para que su hija hiciera lo que hizo.

“Su compañera de clase dijo que Santa era real y, a sus ojos, también estaba diciendo la verdad. Todo el mundo tiene creencias diferentes. Sus intenciones no eran ofender o herir los sentimientos de los niños. Sin embargo, también se le permite expresar su opinión al 100 por ciento”.

Recibe apoyo, pero también críticas

Los videos tuvieron reacciones diversas en la audiencia, pues mientras unos abalaron su punto, otros consideraron que por más niña que sea, no puede actuar de esa forma.

“Me alegro de que el profesor se haya acercado. Como maestro, siempre es triste cuando un niño arruina la magia para los demás. Espero que hayas hablado con ella”, “nosotros tampoco creemos en Santa y la gente se enfada mucho”, “estoy tan preocupada por un hombre que no entrega regalos ni come lo que se ofrece. Los niños, literalmente, piensan que alguien está sacando todo eso”, “ese no es lugar para decirlo, así que todos los padres y personas están de acuerdo en que están fritos. Tienes que enseñarles que está bien si otros niños lo creen”, “ella puede expresar su opinión, pero decirles que Papá Noel no es real es algo muy diferente. Deberías decirle que no les diga eso a los niños. Egoísta”.