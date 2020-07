Un video viral de Facebook muestra la táctica de hacerse la sonámbula de una niña en Estados Unidos para que su madre no le llamara la atención al descubrirla llevándose una bolsa de golosinas del gabinete de la cocina de su casa.

En el video viral de Facebook se observa a la pequeña -acompañada de su perro- parada al lado de una refrigeradora con un paquete en la mano y, cuando su madre la sorprende, lo único que se le ocurrió fue cerrar los ojos, quedarse quieta y pretender que estaba dormida.

“¡Devuélvelo a su sitio!”, le dice su madre a la adorable protagonista del video viral de Facebook . “Ya me escuchaste. No me importa si tienes los ojos cerrados. ¡Pon los dulces de vuelta en el gabinete! Oh, ¿te quedaste dormida?”, agregó la mujer.

Bajo la descripción “¿¿¿Acaso acaba de fingir que estaba dormida cuando la atrapé llevándose las golosinas???”, el video viral de Facebook termina con la niña abriendo los ojos y esbozando una traviesa sonrisa.

Hasta el momento, el video viral de Facebook tiene más de 1′500,000 de reproducciones, miles de reacciones y decenas de comentarios de usuarios que no pueden creer el nivel de picardía de la tierna pequeña para salirse con la suya.

