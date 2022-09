Es muy normal que en épocas del colegio las sesiones de fotos sean algo completamente común, pero una niña de los Estados Unidos no estaba contenta con esto, por lo que advirtió a su mamá que no se dejaría fotografiar más, reacción que no tardó nada para llegar a TikTok, red social donde se hizo tendencia rápidamente.

La sinceridad de Malani

Nuestra protagonista se llama Malani Johnson, tiene 4 años y vive en Yazoo City, Mississippi, quien pese a su corta edad ha demostrado un tremendo carácter al lanzarle una advertencia a su progenitora, pues no se encuentra cómoda ni nada contenta porque esta quiere tomarle un sinnúmero de fotos.

Por ello, el pasado 12 de setiembre, BreBre Lashae (@therealbreyonce), su mamá, publicó un video donde vemos a su niña sumamente seria, mirándola fijamente y completamente decidida en sus argumentos.

“No volveremos a hacer esto”, expresa la pequeña, a lo que su mamá replica: “¿Qué?”, pero la niña insiste: “tomar fotos, muchas fotos”, insiste Malani: “pero, te ves tan bonita para mí”, ante la insistencia, la menor cede: “está bien, uno más y ya está”.

Enamorados de Malani

El video viene acumulando poco más de 2.9 millones de reproducciones y la mamá de la niña fue entrevistada por el portal Today donde confesó que Malani, pese a su negativa a tomarse más fotos, se mostró muy contenta de hacerse viral: “Ella me dijo: ‘soy famosa’”, sentenció.

De inmediato, los comentarios no se hicieron esperar, la gran mayoría de estos enamorados de la sinceridad e inocencia de la pequeña: “no puedo dejar de ver este video”, “esa pose. Después de eso no vamos a hacer esto. Ella es tan hermosa”, “si cada niño en América fuera una persona”, “ella está harta de esa cámara. Hermosa”, “me encanta cómo dice lo que piensa con tanto respeto”.