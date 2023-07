La inocencia de un menor encantó una vez más a millones de personas en el ciberespacio. Y es que, un niño generó mucha ternura al toparse con el doble de Messi en un restaurante, pero no por precisamente por haber identificado al imitador, sino por el acercamiento que tuvo con este singular personaje que le rinde homenaje al futbolista argentino.

La cuenta @rlcnoticias, la cual se dedica a compartir contenido divertido y coloquial en internet, fue la que se encargó de hacer viral este llamativo encuentro entre el pequeño y la colorida personalidad en un establecimiento de comida en territorio argentino. La postal dejó muchas impresiones en el ciberespacio y hasta el momento tiene más de 8 millones de reproducciones.

Encuentro de ensueño

El contenido viral empieza con este chico acercándose a la mesa en la que se encuentra el hombre vestido como el astro del Inter de Miami para luego pedirle muy amablemente un gesto de cariño, el cual no era nada más que un fuerte abrazo entre los dos. El niño le susurró su solicitud y este sujeto accedió de manera rápida para complacer a su fanático.

“Messi, ¿te puedo dar un abrazo?”, fue lo que pronunció este menor antes de ser abrazado por el imitador de Messi frente a todos los comensales. Finalmente, el clip terminó mostrando la muestra de afecto que se dieron estas dos personas ante la vista de toda la gente presente en el ambiente.

#messifans ♬ sonido original - RLC Noticias @rlcnoticias 😅Lo más cerca que estaré de "Messi"😍 🔸Un pequeño confundió a un joven con el crack rosarino y le pidió un abrazo. 🇦🇷 Juan Tomás Martín, conocido como el doble de Messi es de Villa Constitución y vende sahumerios y velas en una santería. Llego a viajar a mundiales y grabar diferentes publicidades gracias a su look parecido a Leo. 😂 www.rosariolaciudad.com.ar NOTICIAS & ENTRETENIMIENTO #messi

Tierno gesto

Las personas en internet no tardaron en dejar sus impresiones ante el acercamiento y lo hicieron para asegurar que fue un momento especial para este pequeño. “Si el niño dice que es Messi, pues es Messi”; “Gracias muchacho desconocido por dejarse abrazar y no romper su ilusión”; “No es Messi, pero no le negó el abrazo”, fueron algunos mensajes.

¿Quién es el doble de Messi?

Juan Tomás Martín es un vendedor ambulante que ganó mucha popularidad durante el último Mundial realizado en Qatar, puesto que, gracias a su increíble parecido con el ‘10′ de la Selección Argentina, esta persona es reconocida en muchos países con el doble original de la celebridad de fútbol.

