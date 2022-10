Cada vez falta poco para el inicio del Mundial Qatar 2022 y los niños son los más entusiasmados. En Argentina, un pequeño no quiso que su padre gaste dinero en el álbum oficial y dibujó su propio ejemplar a mano. El video se hizo viral en TikTok.

Desde que se puso a la venta el álbum Panini Qatar 2022, grandes y niños no dudaron en acudir a los quioscos para comprar las láminas oficiales. Sin embargo, el alto costo del álbum y las figuritas impidió que muchos cumplan su sueño.

En Argentina, se hizo viral un niño llamado Perseo por prescindir del ejemplar oficial y dibujar uno a mano. El niño no quería que su padre gaste dinero y, además, por otra razón que conmovió a miles de usuarios de las redes sociales, según resalta Univisión.

“Porque muchos niños no tienen para comer y tú (a su padre) me enseñaste que sea feliz con lo que tengo y aparte no hay mucha plata para comprar estas cosas. Yo soy feliz con esto y con que estoy a tu lado”, le dijo el niño a su padre en un video que se volvió viral en TikTok.

Buenos valores

El padre del menor de 8 años, identificado como Manu, publicó el video en su cuenta de TikTok con el siguiente título: “Cada día me doy cuenta que mi hijo aprende los buenos valores. Te felicito hijo. Te amo”.

@maanonunonu cada día me doy cuenta que mi hijo aprende los buenos valores. Te felicito hijo Te Amo! ♬ sonido original - Manu

El video se volvió viral y superó los nueve millones de vistas. Los usuarios de la plataforma china destacaron la compresión del niño y su talento para el arte. “Un gran niño y artista”, “¡Ese álbum vale un montón! Qué creativo”, “Ese álbum vale más que cualquier otro”, fueron algunos de los comentarios destacados.

Padre le compró álbum oficial

En un video de seguimiento, el padre de Perseo decidió sorprender al pequeño con el álbum oficial, tras los pedidos de varios usuarios de TikTok. No obstante, había una condición: no dejar inconcluso el álbum artesanal.

“Toda buena acción tiene su Recompensa. Llegó el álbum, sepan que a mi hijo trato de enseñarle los valores de la vida y no se trata de pobreza, ya que la pobreza es de alma no de poder adquisitivo, se trata de simples valores que son parte de la educación”, publicó el hombre.

@maanonunonu Segunda parte. "Toda buena acción tiene su Recompensa". Llegó el álbum, sepan que a mi hijo trato de enseñarle los valores de la vida y no se trata de pobreza ya que la pobreza es de alma no de poder adquisitivo, se trata de simples Valores que son parte de la Educación! ♬ sonido original - Manu

Luego de recibir el álbum oficial, Perseo no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas.

