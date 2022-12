Al fiel estilo de ‘Quico’ y ‘El Chavo del 8′, el niño protagonista de este video demostró que sentir envidia por lo que recibe otra persona también pasa en la vida real. Dos pequeños de una escuela de Estados Unidos vivieron un hilarante momento al abrir sus regalos de Navidad. Uno de ellos se emocionó con lo que tenía en manos, pero no tardó en ‘desmayarse’ al darse cuenta de la tremenda caja que ostentaba su compañero. Todo quedó registrado en video y se subió a TikTok volviéndose viral rápidamente.

El menor recibió una tarjeta de Roblox como regalo, algo que lo llenó de alegría porque era justo lo que estaba esperando, pero jamás imaginó sentirse mal al voltear y ver que su amigo tenía un PS5 y un videojuego para disfrutar estas fiestas.

El video de TikTok fue captado por Madina Chapman @madinachapman, quien inmortalizó el ‘desmayo’ del niño quien gritaba de la emoción, pero un segundo después su rostro cambia totalmente, cae al piso y desaparece de la escena, todo bajo la atenta mirada del ‘suertudo’.

La gran sorpresa al ver el regalo de su amigo

Mientras el niño saltaba de emoción con su tarjeta de Roblox, su compañero no entendía por qué tenía un PS5 en su mesa y preguntó: “¿Cómo obtuve una PS5?”.

Madina Chapman explicó que su trabajo le permitió bendecir a más de 125 estudiantes este año para Navidad y que los niños de primer grado recibieron su regalo de acuerdo a lo que escribieron en su carta.

Es así que a cada pequeño se le compró aquello que pidió, así que todo parece indicar que su amigo fue más allá de cualquier deseo y plasmó que quería una consola de videojuegos como su regalo de Navidad. Mientras tanto, el niño ‘desmayado’ pidió una tarjeta de Roblox de 50 dólares.

Reacciones antes el ‘desmayo’ del niño

Desde su publicación el fin de semana previo a Navidad, las imágenes de los niños recibiendo sus regalos han tenido millones de vistas y han desatado todo tipo de comentarios en TikTok, la mayoría muy graciosos: “En mis tiempos me regalaban un rompecabezas”, “Yo conociendo la envidia”, “Lo que regalo yo vs. lo que me regalan”, “En mis tiempos era un teléfono de plástico y hacía una canción”, “Otro caso de el rico humillando al pobre”, “Lo que me regalan vs. lo que le regalan a mi hermano menor”, entre otros.

Mira aquí el video viral

