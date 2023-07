Sin duda alguna para emprender no hay edad y este niño es la mejor muestra de ello ¿Por qué? Pues decidió vender los más recientes chismes que suceden en su colegio, todo a un precio módico, por lo que de inmediato se hizo viral causando furor en las redes sociales.

Lilian Fonseca (@lilianfonseca_) se encargó de compartir el video en TikTok en el cual nos relata la curiosa iniciativa de su sobrino, la misma que ha sido todo un boom, lo que lo ha obligado a establecer un listado diferenciado por tipo de chisme, el cual va de acuerdo a su importancia.

Especial, 2 pesos; súper, 5 pesos; épico, 10 pesos; mítico, 15 pesos; legendario, 18 pesos; acromático, 20 pesos; increíble, 25 pesos. “Mi sobrinito vende chismes en su escuela... no hay devoluciones”, de hecho, el pequeño lo explica de esta manera.

Mira aquí el video

“Hay un niño de mi salón que le gusta una niña, pero me dijo: ‘a ver, cuéntame más’, y yo; ‘por eso te tendría que contar uno épico para completar’”, explicó de forma jocosa.

“Mente de tiburón”, se lee en la leyenda del metraje que acumula más de 1.7 millones de vistas y miles de comentarios divertidísimos: “tiembla Pati Chapoy”, “y uno aquí perdiendo dinero por contarlos gratis”, “¿tiene cuenta? Quiero depositarte para saber el resto del chisme, no me puedes dejar así”, “me siento en deuda por ver el video”, “el visionario más grande de nuestra era”, “‘si eres bueno en algo no lo hagas gratis’”.