Una mujer se dirigía a la tienda para hacer unas compras, pero su sorpresa fue tal cuando encontró a la persona que atendía regañando a su hijo, pero en vez de molestarse decidió ser cómplice de la mamá en apuros al pedirle que le venda al niño y esta, para sorpresa del berrinchudo, aceptó, por lo que el hilarante momento se hizo viral en TikTok arrancando carcajadas a millones.

Alvin Yakitory (@alvinyakitory1) estaba antojada de unas golosinas, pero su recompensa fue mayor cuando se topó con la escena del niño malcriado que era reprendido por la tendera, por lo que decidió ser parte del regaño y, sin tener nada planeado, ambas congeniaron muy bien cuando la tiktoker le ofrece comprarle a su niño.

Tras pedir unos Cheetos agrega: “¿me vende a ese niño llorón?”, a lo que la madre, sin pensarlo mucho, replica casi de forma instintiva: “te lo regalo, en la compra de tus Cheetos te llevas al niño chillón gratis... ahorita se lo paso”.

Mira aquí el video viral

@alvinyakitory1 Ningún niño fue lastimado o vendido, es un exelente actor y lloro por qué se lo pedimos 😎😁 ♬ sonido original - Alvin Yakitory

El pequeño, al darse cuenta de esto, entro en un miedo brutal y comenzó a llorar pues no quería ser apartado del lado de su mamita para irse con una completa desconocida, cuyo nombre ni siquiera conocía.

“Es una broma popular en Latinoamérica”

“Ningún niño fue lastimado o vendido. Es un excelente actor y lloró porque se lo pedimos”, reza así la descripción del video tiene poco más de 7 millones de vistas, en cuya caja de comentarios muchos recordaron que cuando niños sus padres los amenazaban con venderlos si se portaban mal.

“En Latinoamérica es casi obligación aceptar al niño regañado o berrinchudo que nos ofrece una mamá para que se comporten o hagan caso”, “esa es una de las bromas más populares en Latinoamérica, cuántas veces me la hicieron a mí”, “siempre he soñado con ser esa cómplice de mamá regañando en público y nunca se me ha presentado la oportunidad”, “es bueno saber que sigue la tradición de ‘regalar’ o ‘vender’ a tu hijo cuando se porta mal”, “a mí me la aplicó mi madre y mi abuelita, lloraba igual o peor que el niño”.