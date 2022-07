En redes sociales como Instagram, se hizo tendencia el video de un niño de la India quien en su salón de clases realizó un truco de magia que ha dado la vuelta al mundo, acumulando más de 80 millones de reproducciones, con los usuarios maravillados con la habilidad de este menor.

Una impactante ilusión

Internet ha explotado por completo cuando el usuario Sahil Aazam compartió la cinta donde vemos a un niño portando su uniforme escolar en su aula. El pequeño extiende sus brazos hacia el pupitre, abre sus dos manos y notamos que cada una cuenta con una canica.

De pronto, las voltea hacia la madera de su carpeta y cuando las aparta de dicha zona, las canicas, que estaban separadas, aparecen una al lado de la otra debajo de la mano derecha. El chico tiene una expresión de satisfacción que es un resumen de lo bien que salió su acto de ilusión.

Inesperado boom

Pero, lo que nunca imaginó fue que su desempeñó daría la vuelta al mundo acumulando más de 80 millones de reproducciones, superando con creces los 6.4 millones de “me gusta”, en cuyos comentarios la gran mayoría se mostró sumamente desconcertado por lo que acababan de ver, mientras otros deslizaron la hipótesis que estaba usando imanes en vez de canicas o piedras.

“Se parece al Justin Bieber hindú, mira las facciones y el cabello”, “es la magia de la velocidad”, “buena velocidad. No sé de lo que será capaz cuando cumpla 18. Práctica y más práctica. Felicitaciones”, “es puro talento, está bien, no lo aprecias, no lo critiques”, “Ka Kamal también solía mostrar esta magia cuando estaba en la escuela”.