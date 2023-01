Con una sonrisa en el rostro, un niño de los Estados Unidos ha demostrado que pese a su corta a edad tiene los nervios de acero, superando a muchos adultos miedosos ¿por qué? Pues el menor no dudó un solo momento para aventarse a una piscina repleta de cocodrilos y nadar entre ellos de lo más normal, por lo que el metraje se hizo un completo viral en redes sociales como Twitter.

No se sabe la identidad del menor, pero este tan solo porta ropa de baño, y sin mostrar temor se tira al agua y comienza a nadar en el estanque abarrotado de cocodrilos y caimanes bebés. Muchos pensarían que estos peligrosos animales lastimarían al pequeño, pero, todo lo contrario, muchos de estos optan por apartarse, mientras otros van a su lado.

De hecho, uno de estos juguetones cocodrilos se posa encima de él y el niño, emocionado, grita de emoción: “esto es increíble”. De hecho, la persona que graba el momento, un adulto (posiblemente, su padre o un familiar cercano) lo alienta en su peligrosa hazaña en lo que dura todo el clip.

Mira aquí el video viral

El video se ha hecho viral en diversas cuentas de Twitter (como la de @ViralizandoAndo) donde los comentarios han sido de diversa índole, ya sea de halago, como en tono de broma.

“Como estuviera la mami, no se reiría tanto”, “Dios, no puedo ver esto”, “ese estanque debe estar full de heces y orine de cocodrilo bebé (si es que orinan y hacen popo, no tengo ide)”, “que se lance cuando estén más grandes... si hace lo mismo”, “necesito la mitad de huevo que tiene ese chico”, “y ¿a qué hora los arrancones de piel?”, “son vegetarianos y el chico lo sabe”, “ese niño es un crack”, “¿estará vivo todavía ese chico?”