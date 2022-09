La infancia es uno de los mejores momentos de la vida, pero existen ocasiones donde no se pueden manejar las emociones, tal y como sucedió con un niño de Perú quien no pudo contener la cólera por no ganar un concurso en medio de una fiesta infantil, por lo que no tuvo mejor idea que tumbar la torre de sus rivales, hecho que no tardó nada para convertirse en tendencia de redes sociales como TikTok.

El problema de no aceptar la derrota

El divertido metraje fue compartido por Rosa Alejandra Cisneros (@roxics16), en la cual vemos una fiesta infantil animada por un payaso que dirige un juego que consiste en armar una torre con cestas, el primero que la arme en su totalidad gana.

Había dos grupos, uno de estos levantando una torre color crema y otra roja, siendo esta segunda la que vencería. Pero, lejos de aceptar la derrota, un niño vestido con camisa blanca, jeans y zapatillas negras no soportó que los otros vencieran, por lo que se acercó a toda velocidad a derribar su columna y vaya que tuvo éxito.

La leyenda insertada dentro de la cinta nos explica el momento de forma resumida, pero acertada: “y tú... ¿sabes perder?; yo: pues...”, mientras vemos a una de las mamás en completo shock ante el accionar del menor.

Se identifican con el niño “picón”

El video, hasta el momento, viene acumulando cifras que superan los 2.8 millones de reproducciones, con miles de comentarios igual de hilarantes que esta divertida escena.

“Si soy”, “no hay manera de perder”, “yo sé perder, pero cómo me duele”, “ese niño me representa”, “ya está preparado para la vida”, “ganamos porque ganamos, sí o sí”, “yo de niño era picón, pero mi Gianluca me superó”, “mi hijito se hubiera puesto a llorar”, “lo quiero en mi equipo”, “defendiendo a su equipo”, “me identifico con ese niño”.