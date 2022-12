Jake Milton tiene 12 años y a su corta edad ya sabe lo que significa trolear, esta vez la víctima fue su padrastro, quien no pudo dejar de reír cuando en plena boda cogió el micrófono y, delante de todos, le dijo que debería ser millonario, dejando boquiabiertos a todos los invitados y aún más a millones de usuarios de TIkTok quienes quedaron anonadados con el video viral.

Su madre Alysa (@its.aleeesa) estaba contrayendo matrimonio con Tony, su gran amor, siendo el menor el padrino de la novia por lo que, como dicta la tradición, debía dar unas palabras en la ceremonia que tuvo lugar en Essex, Reino Unido.

“Tony, no puedo imaginar cómo habría resultado mi vida si mamá hubiera conocido a alguien más hace tantos años, tal vez a Elon Musk o Jeff Bezos, solo alguien rico, básicamente. Por el amor de Dios, Tony ¿por qué tienes que ser policía?”, afirmación que dejó impactados a los asistentes, pero también a su padrastro, a quien no le quedó más opción que reír.

Mira aquí el video viral

El amor de Jake por su padrastro

Luego de este polémico comienzo, Jake se vuelve más emotivo en sus palabras, sacando a relucir el gran amor que siente por el oficial del orden: “dicho esto, no creo que Elon Jusk o Jeff Bezos se despierten a las 6 de la mañana para ver una película de superhéroes de cuatro horas conmigo. Tampoco me dejaron ver ‘It’ de Stephen King cuando solo tenía 7 años”.

Pero insiste: “no creo que Jeff Bezos tuviera las habilidades para hacer un disfraz de Halloween que fuera tan bueno que hizo llorar a un niño de 4 años y causó que la persona de la casa de cuidado se volviera loca. Casi le da un ataque al corazón”, dijo el pequeño con mucho sentimiento.

Sin embargo, decidió volver a trolear a Tony, esta vez con mayor intensidad: “si Elon Musk o Jeff Bezos fueran mi padrastro, tendría una cama tamaño King con un televisor saliendo por debajo y tendría asignado 100 mil libras por mes, estaría conduciendo en mi superdeportivo. En realidad, ahora que lo pienso, no puedo conducir. No, no importa, tendría un chofer”.

Pero, nuevamente, el muchacho de 12 años cambia el cariz de sus palabras por unas más personales: “al final, tendría todas estas cosas, pero no tendría a Tony. Y mi mamá tendría un esposo realmente feo”.

“El mejor padrino de todos los tiempos”

La publicación, que viene acumulando más de 1.5 millones de vistas ha provocado que muchos se hagan fans acérrimos de Jake y no dudaron en expresarlo: “él gana el discurso de Mejor Padrino de todos los tiempos. Qué joven tan increíble”, “paree que Jake y Tony te mantendrán alerta”, “puedes decir que estos dos tienen el mejor vínculo. Rezo par que mis hijos tengan esto algún día”.