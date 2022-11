Hay padres que indican a sus hijos que no deben hablar con personas desconocidas, pues consideran que ello les puede poner en riesgo. Pero también están aquellos que no les recalcan eso. Precisamente, Marcie Whalen, una madre de familia, que al parecer es de Estados Unidos, ha revelado en YouTube la razón por la que no les enseña a sus 5 hijas sobre el “peligro de los extraños”.

En el video viral que difundió en su canal de la mencionada plataforma, la progenitora recalcó que entiende a aquellos padres que les dicen a sus hijos sobre el riesgo de hablar con desconocidos, pues sabe que ellos solo buscan protegerlos y mantenerlos a salvo. “Pero la mayoría de las personas son buenas personas y queremos que nuestras niñas sean extrovertidas y tengan conversaciones con personas y ser, en general, hospitalarias con quienes los rodean. Y así, en lugar de hablar de extraños, hablamos de comportamientos extraños”, precisó.

“Porque la cuestión es que los niños son abusados o lastimados con mayor frecuencia por personas que conocen, ya sea un familiar cercano o un conocido. Muy rara vez es un extraño. Por eso, quiero que mis hijas entiendan qué es un comportamiento extraño”, agregó.

De acuerdo al New York Post, Marcie Whalen después explicó los comportamientos extraños que les gustaría que sus hijas identifiquen, como el hecho de alguien les pida guardar un secreto o que acuda a un lugar determinado sin sus padres.

Cualquiera puede tener un comportamiento extraño

“Mis hijas entienden qué buscar, ya sea en alguien que conocen muy bien o en alguien a quien no conocen en absoluto, se clasifica como comportamiento extraño y, por lo tanto, se encienden las banderas rojas”, aseveró. “Cualquiera puede tener un comportamiento extraño, ya sea que los conozcamos o no, y cuando eso comienza a suceder, deben acudir a nosotros de inmediato”, indicó más adelante.

El video de la madre, que también circula en TikTok porque ella lo publicó en su cuenta (@marcie.whalen), generó opiniones positivas en varios internautas, quienes destacaron que cada palabra que dijo tiene sentido, por lo que le acabaron agradeciendo el haber dado a conocer su punto de vista. ¡No te quedes sin ver el clip!

