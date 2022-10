Sin lugar a dudas, el evento musical del año en Perú ha sido el concierto de la leyenda del reguetón, Daddy Yankee, quien dio dos conciertos los días 18 y 19 de octubre, pero fueron miles los que se quedaron con las ganas de ver al boricua, como es el caso de un joven quien no pudo obtener su entrada, pero sus amigos ingeniaron la forma para que esté presente en el Estadio Nacional, por lo que las imágenes se hicieron tendencia en redes sociales como TikTok.

Yendo, sí o sí, a ver a Daddy Yankee

El clip fue compartido el pasado 19 de octubre desde el canal de Andrea Valdivia (@andreavaaldim27) quien, junto a un grupo de amigos, se juntaron para asistir al mega evento del intérprete de “Con calma”, pero revela que uno de estos no pudo conseguir ticket.

“Uno del grupo llegó a conseguir entrada para Daddy Yankee, así que decidimos traerlo al concierto con nosotros. En la cola nos preguntaron quién era. Entramos con Alonso... gritando las canciones de Daddy... muy contentos porque nos divertimos mucho todos juntos”.

Lo que el video nos muestra es a los muchachos yendo al Estadio Nacional portando una foto de tamaño real de la foto de su amigo; luego nos muestran haciendo la cola portando esta imagen, para al rato mostrarnos que estaban bailando al ritmo de la música, eso sí, portando la foto de Alonso.

“No son amigos, son hermanos”

El metraje viene acumulando más de 533.2 mil reproducciones en TikTok, donde no se hicieron esperar los comentarios hilarantes: “esas son amistades”, “si uno no puede ir, nadie va”, “para qué quiero enemigos”, “el que más de divirtió”, se pasaron, me han hecho reír”, “en las buenas y en las malas”, “qué linda amistad”, “esos no son amigos, son hermanos”, “lo bueno es que llegó a ir”.