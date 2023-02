Iba a hacer un poco de “vacilón” a un cementerio de Perú, pero uno de estos tuvo la terrible idea de quedarse dormido en el campo santo en medio de la noche. Por eso, cuando sus amigos le pasaron la voz este no respondió; por ello, pensando que lo peor había sucedido no tuvieron mejor idea que “enterrarlo” en uno de los nichos y la reacción del sujeto no tardó nada para hacerse viral en TikTok.

El metraje fue compartido por Adrián CJ (@adriancjoficialpe) y tiene como protagonista a Makanaky La Realeza, uno de los personajes más pintorescos que ha surgido en el folklore del Internet peruano, el cual ya ha estado inmerso en algunos videos cómicos, pero también una que otra polémica participación.

En la cinta vemos que Makanaky está completamente dormido, de hecho sus amigos quisieron despertarlo, pero este no respondía; por ello, los muchachos lo cargan para colocarlo dentro de un nicho vacío.

Mira aquí el video viral

“¡Makanaky, presente!”

Mientras la improvisada procesión tiene lugar, los amigos del tiktoker lanzan arengas en su honor mientras ríen sin parar: “¡Presente! ¡Makanaky, presente!”, una y otra vez, pero cuando están a solo centímetros de introducirlo en el nicho, el sujeto con cabello azulino despierta y lanza insultos a sus amigos por la broma pesada.

“El entierro y resurrección de Makanaky”, dice así la leyenda escrita por Adrián CJ, la misma que no tardó nada para arrancar comentarios jocosos de los usuarios, pero también más de una crítica aguda: “¿cómo llegaron hasta el cementerio?”, “piensa que son sus amigos, lo utilizan por su fama, espero se de cuenta con quién es y con quién no”, “quiero amigos y uno especial como Makanaky”, “con amigos así, para qué enemigos”, “menos mal lo estaban cuidando”, “así comenzó el pirata de Culiacán, parece que Makanaky no durará”, “no, mi Lord, sal de ahí”.