Un video viral de Facebook ha remecido las redes sociales. Anastasiia Pokreshchck, una mujer ucraniana de 31 años, ha generado controversia tras difundir las imágenes de su nueva apariencia tras someterse a varias inyecciones de relleno facial. Ahora luce completamente irreconocible pero ella se encuentra feliz con su nuevo rostro.

“Amo este aspecto, antes era un ratón gris. Mi nariz era demasiado grande. Ahora tengo labios y mejillas grandes y se me ve bien”, manifestó en una entrevista con el programa británico ‘This Morning’. Allí reveló que se sometió a varias sesiones con fillers (relleno facial), sin embargo negó que tenga algún tipo de adicción hacia este tipo de tratamientos de belleza.

Ahora luce un rostro más voluptuoso y en el video viral de Facebook se puede apreciar el tamaño de sus pómulos que, quizás, sean los más grandes que existan aunque no se haya registrado oficialmente. Sin embargo, Anastasiia Pokreshchuk asegura que no hace esto para volverse popular en redes sociales, sino porque simplemente le gusta lucir así.

“Tengo más atención con mi relleno, pero no tiene que ver con mis mejillas, es porque me he vuelto más segura. Mi madre piensa que esto es un poco loco, pero ¿qué puede hacer ella? No me arrepiento, nunca me arrepiento, estoy contenta con mis mejillas”, añadió la mujer en el video viral de Facebook.

Debido a la pandemia por el COVID-19, Anastasiia Pokreschuk decidió aplicarse por si misma la inyección del relleno facial, utilizando una pequeña jeringa. Hasta el momento, según contó en el programa ‘This Morning', no tuvo complicaciones ni tampoco se ha lastimado.

S‌in embargo, el reconocido cirujano plástico Alex Karidis, aseguró durante el programa que siempre existe complicaciones al momento de someterse a estos procedimientos de belleza, incluso cuando son realizados por expertos, ya que la mala manipulación podría ocasionar daño en algún nervio facial.

VIDEO RECOMENDADO

Cámara corporal de policía graba rescate de un perro de un incendio

Cámara corporal de policía graba rescate de un perro de un incendio

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

Reportero interrumpe transmisión y cruza autopista para rescatar perrita

Facebook Viral - Reportero interrumpe transmisión y cruza autopista para rescatar perrita

Baile de mujer se hace viral por cómo terminó reto en la calle

Baile de mujer se hace viral por cómo terminó reto en la calle

Niño dejó de jugar y se escondió al escuchar una patrulla en Connecticut

VIRAL | Niño dejó de jugar y se escondió al escuchar una patrulla en Connecticut