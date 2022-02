Un taxista de Paraguay denunció públicamente que fue víctima de acoso por parte de unas pasajeras ebrias durante un viaje. El conductor, identificado como Rodrigo Peralta, registró el momento en que las mujeres le tocan el rostro y lo insultan. El video, difundido ampliamente en redes sociales, se viralizó y generó debate.

En las imágenes, captadas con la cámara de un celular, se puede ver que la persona sentada en el asiento del copiloto comienza a tocar a Peralta en el rostro mientras hablaba incoherencias.

“No sé qué necesidad tenía esta tipa de acosar y tratar de boludo por no hacerle caso, al final del video se ve un lindo resentimiento”, expresó el trabajador en TikTok, donde su publicación se volvió tendencia con más de 400 mil reproducciones. “Ya saben, si no te dejas acosar por una mujer, sos un amargado”.

Entre las frases que se escucharon decir a las féminas estuvieron: “No me vayas a empujar si yo no te voy a acosar, maricón” y “Por qué sos así, si no te vamos a violar ¿O no te gustan las mujeres?”.

Ante esta última pregunta, Rodrigo respondió que sí le gustan, pero de cierto tipo. Sin darse por vencida, la joven le volvió a preguntar: “¿Y te gusta alguien de acá?”, a lo que el chofer le responde que “no”.

Video viral de TikTok de taxista que fue acosado por jóvenes en estado de ebriedad

No sé que necesidad tenía esta tipa en acosar y tratar de boludo por no hacerle caso, al final del video se ve un lindo resentimiento.

Sobre el final, minutos antes de salir del vehículo, se puede oír a una decir: “No le gusta, vamos a callarnos nomás. Es un amargado, no debe ser así, 20 años recién tiene y es un amargado”.

Según el medio La Nación de Paraguay, el conductor utilizó su cuenta de Twitter para referirse a lo sucedido: “Si como mujer muchas veces no te toman en serio una denuncia de acoso, imagínate siendo hombre…”, escribió.

Medios locales identificaron al joven como conductor de la aplicación ‘Bold’, la cual realiza viajes urbanos a bajo costo.

Tras el incidente, la compañía aseguró que denunciaron el hecho y retiraron el perfil de las pasajeras que realizaron el trayecto.