Cuando uno es joven muchas veces el dinero no alcanza para darse algunos gustos con su pareja y eso conduce a algunos a pedir un préstamo o a recurrir a las redes sociales, como lo hizo un joven mexicano. Los usuarios le terminaron depositando más de mil 500 pesos, aunque también recibió críticas de algunas personas. Su caso se volvió viral en Twitter.

El usuario Enrique Gahona pretendía salir con su novia a fines de junio para ver Minions: The Rise of Gru, la película del momento. Sin embargo, el joven no tenía dinero suficiente y, a través de Twitter, pidió ayuda al conductor y comediante Adrián Marcelo en Twitter, según indica Noticieros Televisa.

En la publicación que le escribió a Marcelo, el joven refirió que solo tenía 20 pesos. Para su sorpresa, el comediante le respondió al poco tiempo y le pidió su número de cuenta.

Gahona le compartió los datos de su tarjeta y el conductor le hizo una transferencia de 696 pesos. “Hasta pa’ condones te alcanza. Saludos”, bromeó el comediante.

Más donaciones

Increíblemente, más usuarios se unieron a esta improvisada campaña y le transfirieron dinero de distintas cantidades al novio. Al final llegó acumularse mil 652 pesos, una cantidad más que suficiente para salir al cine (cerca de 80 dólares).

En una publicación posterior, el joven subió una foto en la que aparece junto a su novia, con palomitas de maíz y refrescos. No solo agradeció a Adrián Marcelo, sino a los usuarios que le ayudaron con las donaciones.

Muchas gracias @adrianm10 , cómo lo dije, era para ir al cine con mi amada, te amamos Adrián ❣️❣️ pic.twitter.com/OsZL5FSXkK — Enriqye Gahona (@GEnriqye) June 30, 2022

Si bien la mayoría de usuarios felicitó el gesto del comediante y celebró que la pareja haya podido ir al cine, algunos criticaron al joven por optar por el camino fácil.

