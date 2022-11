Los videos virales de obreros continúan dando la hora en las redes sociales. Algunos desatan una avalancha de carcajadas, mientras que otros encienden la polémica y provocan distintas opiniones. Esta vez, el protagonista del clip es un trabajo de construcción civil que se volvió tendencia por llevar un singular táper a su centro de labores.

¿Qué sucedió? Cuando el hombre estaba disfrutando de su refrigerio, uno de sus compañeros se percató de un detalle: el sujeto llevó su almuerzo en un recipiente de lavavajillas. Sí, tal como lees.

De inmediato, el usuario José Abraham García (@josegarcia.jodasdeobra) prendió la cámara de su celular y comenzó a grabar la insólita situación. “Cuando tu mujer te achica la presa y se ahorra el táper en tiempos difíciles”, se escucha en el video.

“El refresco viene en su botella Clorox”

Una vez que registró toda la épica escena, José Abraham decidió publicarla en su cuenta de TikTok. En poco tiempo, el hilarante momento acumuló 2 millones de reproducciones y generó furor entre los cibernautas.

En esa línea, varios usuarios se lo tomaron con bastante humor. “El refresco viene en su botella Clorox. Por lo menos su comida no tendrá bacterias”, bromeó una persona. En cambio, otra usuaria criticó las burlas y compartió una experiencia similar: “No es eso. A veces hace falta uno. Yo me recuerdo que mi hermano iba así. En su prácticas no teníamos táper para comprar. Ahora él es ingeniero”.

