Courtney Nettleton es una joven, aparentemente de Reino Unido, que se llevó una desagradable sorpresa al ver el aspecto que ‘ganó’ por olvidar quitarse el exceso de tinte en las cejas. Ella usó su cuenta de TikTok (@courtneypaigenettleton) para hablar sobre la experiencia que le tocó vivir.

La chica realmente pasó por un tenso momento cuando se dio cuenta del error que había cometido. “Chicos, estoy en un dilema y en realidad no sé qué hacer”, comenzó diciendo en el video que difundió en la mencionada plataforma.

“Así que me teñí las cejas y bajé las escaleras para tomar un trago y luego obviamente iba a limpiarme el tinte”, agregó. Sin embargo, no recordó hacer eso último porque notó que su perro había llevado una paloma muerta a su cocina.

Después limpiar esa habitación de su casa, subió las escaleras y comenzó a sentir que le picaba la cara. Al rascarse, vio que sus dedos quedaron negros y no sabía por qué hasta que recordó que había estado tiñéndose las cejas.

“De hecho, me dejé este tinte en las cejas durante una hora, y se suponía que duraría tres minutos. Estoy traumatizada. Voy a tener que quitármelo ahora, pero en realidad lo estoy temiendo”, aseguró.

En ese mismo video, mostró que eventualmente se armó de valor y utilizó un poco de algodón para limpiar una de sus cejas. Es así como llegó a tranquilizarse, pues se dio cuenta que, a pesar del error que cometió, todo estaba bien.

“En realidad, me retracto de eso, en realidad no se ven tan mal, pero ¿una hora?”, expresó. Luego de ello, indicó que iría al baño. The Sun informó que muchos usuarios señalaron que las cejas de Courtney, a pesar de todo, lucían bien.

