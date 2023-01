Luego de mudarte a un nuevo edificio, debes cumplir una serie de normas para mantener una buena relación con tus vecinos. Sin embargo, a veces ocurren situaciones que afectan la convivencia. Muchos de estos problemas se originan cuando unos residentes se creen amos y señores de la propiedad.

Ante estos casos, muchos prefieren llamar a la policía para ahorrarse posibles enfrentamientos o discusiones; en cambio, otros no se quedan de brazos cruzados y toman la justicia por su mano. En este segundo grupo, se encuentra Pablo (@pablopintadoruiz), quien protagoniza una curiosa historia.

A través de un video de TikTok, el joven de Murcia, una ciudad ubicada en el sureste de España, contó que su “vecino de abajo decidió hacer una fiesta cuando me iba a dormir”. “Normalmente no me importaría, pero al día siguiente tenía un examen”, precisó.

Divertida venganza

Una vez que acabó la reunión, Pablo se las ingenió para vengarse de una manera singular. ¿Qué hizo? Decidió ponerse sus botas más ruidosas y realizó un concierto de baile en su apartamento. El show también incluyó una advertencia para su vecino ‘fiestero’: “No te vengas a quejar mañana, ¿eh?”.

Mira aquí el video viral

La ocurrencia de este muchacho rápidamente se convirtió viral en las red social asiática y acumuló 1.4 millones de visualizaciones, además superó los 172 mil “me gusta”. Más de un usuario aplaudió la iniciativa y otros incluso aseguraron que se vengó muy suavemente.

“¿Has probado a pedirle antes que por favor dejaran de hacer ruido porque tenías un examen?”; “poco ruido has hecho. Yo me bailo un zapateo”; “me esperaba algo más que eso”; “eso es para llamar a otra persona o todos con tacones”, escribieron los internautas.

Síguenos en nuestras redes sociales: