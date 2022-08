¿Te imaginas realizar una fiesta de cumpleaños y llevarte una tremenda decepción, porque nadie asistió a tu festejo? Bueno, eso le pasó a la usuaria Pilar Armijo (@piarmijo), quien atravesó una angustiante situación ya que sus planes no salieron como esperaba. Mediante Twitter, la argentina relató su historia y se hizo viral. Aquí todos los detalles.

El pasado 2 de agosto, Pilar cumplió 18 años y organizó una reunión con temática ‘rosa’ para celebrar este acontecimiento. Sin pensarlo dos veces, la muchacha invirtió dinero, tiempo y energía. Sin embargo, sus invitados no llegaron y expresó su enojo en las redes sociales. Según comentó nuestra protagonista, varios de sus amigos comenzaron a compartir historias y videos en populares bares de San Lorenzo, ciudad ubicada en la zona sur de la provincia de Santa Fe.

“Hoy festejaba mi cumpleaños y estoy viendo historias de mis invitados que no podían venir subiendo (...) Nunca más”, escribió la tuitera @piarmijo, cuya publicación desató una avalancha de comentarios.

hoy festejaba mi cumpleaños y estoy viendo historias de mis invitados que no podían venir subiendo si sale wana o gull o la concha de sus hermanas pedazo de forros, nunca más — Pi (@Piliarmijo) August 5, 2022

“Somos una familia humilde”

Siguiendo esa línea, el tuit de Armijo sacudió la plataforma del pájaro azul y la mujer reveló que “en total gasté 50 mil pesos argentinos (372 dólares). Trabajo de niñera y mi sueldo no es ni de la mitad de eso, tuve la ayuda de toda mi familia y me quedaron un montón de cosas pagas que no se usaron. Entre ellas el salón, ya que lo terminé haciendo en casa de mis suegros porque el salón era muy grande para los que eramos...Mi mamá y mi novio se esforzaron muchísimo para ayudarme y somos una familia humilde, fue todo con trabajo y esfuerzo”.

A través de TikTok, Pilar mostró las imágenes de su cumpleaños. Su reunión estuvo acompañada de una torta en forma de corazón y copas invividuales con los rostros de las personas invitadas. “Mis amigos no fueron, así que lo hice solo con las caras de mi familia. Yo fui a sus cumpleaños siempre. Ellos salen a boliches (discotecas) más lejos de donde vivo yo, no sé qué pasó”.

En diálogo con TN, Pilar Armijo también explicó que “a mis amigos de la escuela les avisé que ya que me mudé y estoy viviendo en un pueblo, al lado de San Lorenzo, lo iba a festejar acá, porque me quedaba más cómodo en todo sentido, y la mayoría me dijo que no había problema. Que iban a venir”.

“Me dijeron que venían”

Asimismo, la chica remarcó que un día antes del festejo, ella mandó mensajes a todos para recordarles. “Solo seis respondieron, entre ellos mi hermano mayor y mi cuñada. Algunos me dijeron que trabajaban. Otros que era muy lejos”, agregó.

se perdieron un cumple rosa muy hermoso, por suerte tengo una familia hermosa que me acompaño💖 https://t.co/Ix62cdNJSV pic.twitter.com/81gQi8fOGw — Pi (@Piliarmijo) August 6, 2022

Afortunadamente, la santafesina de todas formas celebró, pero esta vez solo en compañía de sus familiares. “Agradezco que mi familia estuvo, que a pesar de el dinero que perdí la pasé hermoso, más que nada a mi mamá y a mi novio que son los que me ayudaron con todo siempre”, mencionó Pilar.

