Janeth Zapata es una madre de familia, aparentemente de México, que causó furor en varias redes sociales debido a que organizó una singular fiesta por el primer año de su hija Lilith Alexa. Ella nunca imaginó que la celebración acabaría siendo calificada como “satánica” por la temática. Eventualmente, se animó a aclarar unos puntos.

La fiesta de la que hablamos fue dada a conocer por la propia Janeth a través de su cuenta personal de TikTok (@janethzapata31). La mujer compartió varios videos donde se aprecia la decoración y el atuendo que usó su pequeña aquel día.

La temática llamó la atención. Habían globos negros y rosados, una piñata que no se ve normalmente en fiestas infantiles, una torta con un pentagrama hecho de glaseado, etc. Debido a todo ello, muchas personas no dudaron en calificar la reunión como “satánica” y en criticar a la madre.

A raíz de esa clase de comentarios, Janeth Zapata escogió el primer video que difundió sobre la fiesta para aclarar lo siguiente: “No somos satanistas. Hubo invitados. La fiesta no tuvo nada satánico. La piñata no es Satanás, ni el Diablo, es Baphomet”.

También se refirió al pentagrama, recalcando que “no está invertido porque no es satánico”. Finalmente, sostuvo a sus seguidores que “el tema de la fiesta fueron las energías naturales, protecciones, etcétera”.

