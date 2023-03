Pese a que un juez no le permitió estar junto a su hija, un padre de México se paró en las afueras del juzgado para celebrar su cumpleaños, pero también para reclamar por sus derechos como padre, por lo que su protesta llegó a TikTok donde se hizo viral, ganándose rápidamente la empatía de millones de personas que lo alientan a no darse por vencido.

Agustín Ramírez (@agustinramirez311) se acercó a las afueras del juzgado de Atizapán de Zaragoza, donde el hombre instaló una mesa con pastel, platos, globos, además de cajas con regalos junto a un par de animadores, como si se tratara de una verdadera fiesta.

Su intención es simple, pero muy profunda: dejar un registro para que su hija lo vea con el tiempo y sepa que su padre luchó por ella, sobre todo porque desde 2021 una jueza dictaminó que tan solo vería a la pequeña 4 horas al día cada mes en un centro especializado y supervisado en todo momento.

Mira aquí el video viral

#biensuperiordelniño #niñez #adolecentes #estadodemexico #poderjudicialdelafederacion #corruptosdemexico #corruptos #obstructionofjustice #denunciafalsa ♬ sonido original - Agustín Ramírez @agustinramirez311 Hoy el juez sexto familiar de villas de la hacienda en Atizapán de Zaragoza, sabe que mi hija barbara llego golpeada al centro de convivencias y los psicólogos no lo pusieron en el informe. Hoy en su cumpleaños número 3, vine a festejarlo en la banqueta ya que este juez no me permitió ver a mi hija por segundo año consecutivo en su cumpleaños. Y así como a mi hija barbara están cientos de niñas, niños y adolescentes. Los niños tienen derecho de estar con mamá y papá. Si compartes esta información podemos hacerlo viral. Es un sistema injusto para la niñez. Basta de la alienación parental #justiciaparalosniños

La lucha de Agustín

“Hoy, el juez sexto familiar de Villas de la Hacienda en Atizapán de Zaragoza sabe que mi hija Bárbara llegó golpeada al centro de convivencias y los psicólogos no lo pusieron en el informe. Hoy, en su cumpleaños número 3, vine a festejarlo en la banqueta ya que este juez no me permitió ver a mi hija por segundo año consecutivo en su cumpleaños”, se lee en la descripción.

En su alocución, Agustín insistió que la pequeña llegó golpeada al centro de convivencia, pero que ni las autoridades ni los psicólogos han agregado esto en sus informes “tienes un papá que está aquí determinado para luchar por ti, te mando una pensión para que estudies, te vistas y vivas bien. Por eso me esfuerzo, porque te lo mereces, hija”.

El padre de familia asegura que el tío de la menor, hermano de la progenitora, agredió a su abuelita paterna y al propio Agustín, que su “otra familia” le está diciendo mentiras sobre él, lamentando que el sistema permite que muchos buenos padres no puedan pasar más tiempo con sus hijos.

Una fiesta sin Bárbara

En un acto simbólico, Agustín quiere “sensibilizar” a los jueces sobre sus acciones partiendo el pastel: “porque por culpa de ustedes no la veo. Barbarita no pasa su cumpleaños (con su padre)… a todos esos servidores públicos, a ver si sienten un poco de vergüenza... (soy) un padre de familia que está aquí en la vía pública cortándole el pastel a su hija que ni está y que no ve”.

El desgarrador momento vienen acumulando más de 2.2 millones de vistas, con miles de personas que le han dado sincero apoyo moral: “señor, espero de todo corazón que alguien lo pueda ayudar”, “qué coraje. Se divorció de su esposa, no de su hija, ella tiene derecho a estar con su papá”, “un papá como él ya no existe. Deberían darle una tenencia compartida”, “un buen padre lucha como usted, señor”, “lloré, ojalá el papá de mis niños los procurara así. Le di mil opciones para que pueda verlos, pero dijo: ‘no es el momento’”.