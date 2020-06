Tras el terremoto en México de 7.5 grados que ocurrió en la Ciudad de México, unas imágenes han vuelto a aparecer en redes sociales que ha generado miles de reacciones en Estados Unidos y otros países. ¿Cómo reaccionarías ante un terremoto estando en casa? ¿Qué es lo primero que rescatarías? ¿Serías capaz de olvidarte a tu pequeño hijo? El video viral de Facebook ocurrió el pasado 30 de noviembre de 2018 en Anchorage, Alaska.

Una cámara de seguridad instalada en una casa capta el preciso momento en donde comenzó el terremoto en Estados Unidos y la reacción de un padre al querer salir lo más pronto posible. Las imágenes fueron criticadas por miles de usuarios en Internet por ver cómo el hombre sale de casa olvidándose un gran detalle: un bebé en una silla.

Las imágenes de Facebook se viralizaron rápidamente y a muchos les pareció gracioso –obviamente después de ver todo el video sabiendo que no derivó a una tragedia- porque el papá pareció olvidarse del bebé en la sala, quien al verse solo comienza a gritar del susto y poniendo una cara de: “¿por qué me has traicionado?”

Otra persona que sale en el video viral de Facebook también es la mamá. Esto ocurre en el momento que el padre recoge a los dos niños, haciendo señales para que evacuen rápidamente el lugar.

¿Qué dijo el padre ante el video viral?

“En este día aproximadamente a las 8:29 yo estaba preparando a mi hijo mayor, que tiene 6 años, para la escuela y acababa de preparar café. Sentí los signos iniciales de un terremoto y comencé a buscar a mis tres hijos. Noté que la niña del medio, de 4 años, no estaba arriba y se dirigió a buscarla cuando el terremoto creció inmensamente”, comenzó diciendo el padre.

“Grité por mi esposa y otros hijos cuando el terremoto golpeó por completo y decidí agarrar a los otros dos que estaban conmigo. Mi hijo de un año estaba en la silla alta y sabía que estaba a salvo por el momento mientras yo bajaba por el otro niño”, acotó.

“Justo cuando comencé a dirigirme hacia ella, mi esposa salió de la habitación de atrás y ambos encontramos a nuestro hijo de cuatro años corriendo hacia la puerta principal tratando de salir. Mi esposa la recogió y yo conseguí los otros dos hijos. Luego nos sentamos en el medio de la habitación en el piso con la familia hasta que el terremoto bajó su intensidad”, agregó.

“Cuadros, velas, todos los platos se cayeron de las paredes y se rompieron, pero no hubo otras lesiones importantes o daños importantes en la casa. Todo el incidente fue capturado en nuestra cámara de video de seguridad para el hogar. Nuestros niños han sido sacudidos por días y no quieren estar solos en una habitación. Cada vez que escuchan un ruido fuerte, preguntan si es otro terremoto”, finalizó el padre protagonista del video viral.

¿Cómo afectó el terremoto de 7 grados en Alaska, Estados Unidos?

Medios locales reportaron muchos destrozos en infraestructura de edificios, en viviendas y en comercios. Felizmente, no reportaron muertos ni heridos de consideración. Por otro lado, el instituto Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), situó el epicentro del terremoto, que se produjo a las 8:30 horas, a unos 11 kilómetros al norte de Anchorage, ciudad de más de 290 mil habitantes.

