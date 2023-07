Víctor Manuel Alonso Ramos es un hombre de México que no la está pasando nada bien. Precisamente, hace poco, organizó una fiesta de cumpleaños para su hijo Abdiel y la madre de este no lo dejó ir. Como realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook, su historia se pudo conocer.

De acuerdo al video viral que publicó, el padre decoró una vivienda con globos y serpentinas. Compró dulces, gaseosa, pastel y hasta contrató a alguien para que se disfrazara de dinosaurio. Todo con el fin de que su pequeño la pase muy bonito en su cumpleaños número 8.

“Todo esto es para mi hijo”

Sin embargo, aquel día no fue alegre para Víctor, pues Abdiel no se presentó a la fiesta dado que la madre del mismo no lo dejó ir. “Todo esto es para mi hijo, pero no vino. Voy a tener que regalarlo a los niños”, expresó el progenitor con mucha tristeza.

Mira aquí el video viral

Luego de haber dicho eso, procedió a partir el pastel para que otros pequeños pudieran comerlo. Justamente, uno de ellos le consultó si el cumpleañero estaba en sexto de primaria. El padre, al escuchar esa pregunta, aclaró que recién está en segundo.

“A mí no se me hace justo que uno como padre organice una fiesta para su hijo y que no te lo presten para festejarlo”, manifestó Víctor más adelante. “Hijo, si algún día llegas a ver este video, quiero que sepas que te quiero mucho y que todo lo estoy haciendo para ti”, agregó el hombre, que no pudo contener el llanto.

Los comentarios de los usuarios

Las personas que vieron su transmisión en vivo no dudaron en brindarle su apoyo. “Ánimo, compadre. Con el tiempo, tu niño se va a dar cuenta de las cosas y del esfuerzo que haces. Un abrazo y a darle para adelante”, “Dios te recompensará en su momento” y “flaco, no te agüites”, escribieron algunos usuarios.

Video recomendado

Brooklyn estaba lista y vestida para la actuación de su escuela en Macon, Georgia (Estados Unidos). No faltaba nada para comenzar su rutina, pero el nerviosismo se hace presa de la pequeña quien solo atina a preguntar: “¿Dónde está papá?”, la instructora dice que no lo sabe, ante lo cual la niña se niega a iniciar. “Papá ¿puedes saludar?”, pregunta al público en el auditorio y solo cuando logra verlo su rostro dibuja una tierna como inocente sonrisa. Ahora estaba lista para deslumbrar a todos.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Síguenos en nuestras redes sociales: