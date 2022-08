En las bodas, uno de los momentos más especiales se da cuando los hijos tienen que bailar con sus padres. En Estados Unidos, un hombre de 63 años se robó el show tras realizar una coreografía con la novia y el video se volvió viral en TikTok.

Brittany Revell se casó a fines de julio y, debido a que es una apasionada al baile, quiso que ese momento fuera inolvidable. No solo protagonizó una coreografía con su flamante esposo, sino que invitó a su padre de 63 años a la pista.

Ante la sorpresa de los asistentes, la novia y su padre Kelly bailaron la canción ‘Teach Me How to Dougie’, de Cali Swag District, con gran destreza. No obstante, los movimientos del sexagenario fueron los más celebrados por los presentes.

“Las bodas son una experiencia bastante única en la que tienes personas de tantas generaciones en una habitación celebrando el amor de las personas que aman”, confesó Brittany, de 30 años, en declaraciones a NBC.

El video fue publicado el pasado tres de agosto en la cuenta de TikTok de la mujer y, hasta la fecha, superó los 43 millones de reproducciones.

“Él entendió la tarea”; “Él realmente es el personaje principal”, fueron algunos de los comentarios destacados

Empezaron a realizar bailes de TikTok desde la pandemia

Desde que empezó la pandemia de la Covid-19, Brittany Revell realizó desafíos de baile en TikTok, pues desde muy chica se desempeñó como bailarina. Sin pensarlo dos veces, involucró a su padre Kelly de a pocos en esta “locura”.

“Terminé descargando TikTok para hacer algunos de los desafíos de baile por diversión y para uno de los desafíos necesitaba un compañero”, contó al sitio web la mujer, quien es fisioterapeuta.

Pese a que el hombre, con ascendencia asiática, no tenía experiencia en el baile, Brittany lo sacó de “su zona de confort” a este contador jubilado.

Precisamente, en el 2020, poco después del inicio de la pandemia, ella y su padre se volvieron el centro de atracción en TikTok por un baile que protagonizaron juntos.

Ese video superó los 18 millones de visualizaciones y sirvió de inspiración a la joven para su boda.

