Un padre decidió recurrir a TikTok para encontrar a una mujer con quien salir, en Estados Unidos. El único requisito es que le guste el parque de diversiones, según dijo en un video que se volvió viral. Más de una usuaria se mostró interesada.

Chris Cozad tiene de 44 años y es un padre soltero. Influenciado por su hija adolescente, se animó a realizar un video en su cuenta de TikTok para encontrar a una mujer que se convierta en su cita. El video fue publicado a fines del mes pasado.

“Soy un padre soltero, divorciado, de 44 años, de Ohio. Estoy buscando una mujer soltera, preferiblemente de 34 años, al menos 34 años”, indicó en el clip.

Los requisitos que debe tener la mujer, según precisó Scary Mommy es que no fume cigarrillos y que le gusten los parques de diversiones.

“Que no te engañen las canas y la barba”, dijo después. “Si eso no es suficiente incentivo, esto también viene con un pase Fast Lane Plus, por lo que podemos saltarnos las filas de la montaña rusa durante todo el día”.

Usuarias se mostraron interesadas

El clip se volvió viral y, hasta la fecha, superó los tres millones de reproducciones. Más de una usuaria se mostró interesada y así lo hicieron evidente en los comentarios.

“¡Tengo a alguien para ti! Mi mejor amiga Tiffany. ¿Estás interesado?”, “Soy viuda… tengo 2 hijitos… tengo 34 años ¡Yo no fumo! Estoy abajo para este guapo”, fueron algunos de los comentarios.

En un video posterior, el hombre reveló que su particular anuncio era “80% de divertido” y “20% real”.

De hecho, recientemente publicó otro clip en su cuenta en la que comparte una salida con su hija adolescente y una amiga llamada Stephanie.

“¡Mira, ella es real!”, bromeó ante la cámara el usuario de TikTok.

