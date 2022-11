Una pareja de los Estados Unidos se ha metido en tamaño revuelo en TikTok tras volverse tendencia ¿por qué? mostraron a su bebé de 6 meses con un tatuaje en una zona de su cuerpo, lo cual generó una ola de críticas para los esposos de parte de usuarios indignados en esta red social por someter a este procedimiento estético al pequeño.

Bebé “tatuado”

Ellos son Jayda Harris y su esposo, quienes pensaron que sería divertido mostrar al pequeño Stetson, a quien lo tatuaron en la pierna en agosto pasado, donde vemos al menor sentado en el regazo de su papá mientras un tatuador dibuja un corazón con la palabra “mamá” en el interior de este.

El bebé de 6 meses se muestra confundido durante todo el proceso, sin entender qué estaba pasando, mientras sus progenitores piensan que se trata de algo muy divertido, pero pocas risas produjo en los usuarios que quedaron tan perplejos como horrorizados.

Mira aquí el video viral

Usuarios indignados y la explicación de Jayda

“¿Por qué le harías un tatuaje a tu bebé? ¿Qué diablos les pasa?”, “¿eso no es ilegal?”, dijeron algunos de los detractores, mientras que otros trataron de calmar las aguas asegurando que se trata de tinta permanente: “estaba preocupado antes de echarle un segundo vistazo, está lindo”, “es como la pintura facial”, comentaron otros.

La polémica no ha evitado que el video sea un éxito en TikTok, pues suma más de 14 millones de reproducciones, lo que llevó a Jayda a dar su versión de los hechos, revelando que aplicaron pintura no tóxica que se removió por la noche “No estoy segura de la pintura que usó el artista. Hicimos esto mientras estábamos en nuestro zoológico local. Era pintura no tóxica”, sentenció.