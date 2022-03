Una mujer de Estados Unidos reveló que el padrino de su primer matrimonio le declaró su amor en plena ceremonia, y dos años después de aquel episodio se casaron. Desiree White compartió detalles de la historia en TikTok mediante un video que se volvió viral con más de 600 mil reproducciones.

La mujer, madre de cuatro niños, reveló que conoció a su actual esposo, Bryant, cuando tenía 16 años. Ella, él y su ex pareja habían sido amigos cercanos.

“Hemos tenido citas dobles. Yo era la persona a la que acudía Bryant por las chicas, Bryant era la persona a la que acudía por las cosas”, explicó. “Siempre hacíamos clic y siempre había algo sobre él con lo que era fácil para mí conectarme”.

Según contó Desiree, Bryant solía organizar fiestas y, aunque ella nunca iba, su ex lo hacía y era allí en donde la engañaba.

“Él sabía lo que mi ex estaba haciendo detrás de escena, sabes a lo que me refiero, no fue fiel”, relató.

El discurso

Llegado el día del matrimonio, Bryant, escogido como el padrino de la ceremonia, había tomado demás. Cuando fue su turno de dedicar unas palabras a los recién casados, sorprendió a todos al confesar su amor por la novia.

“El discurso del padrino llega, Bryant está ebrio y dice: ‘Te he amado desde el momento en que te vi, no hay nadie como tú’”, recuerda la mujer.

“Recuerdo el primer momento que vi a Desiree. La amé. Me enamoré de ella. Sabía que tenía que ser mía. Pensé que era la persona más hermosa que había visto en mi vida”, dijo el entonces padrino.

“Esa noche, Bryant me dijo durante nuestro último baile: ‘si soy el padrino, ¿por qué nunca me diste una oportunidad? Siempre te habría cuidado’”, señaló Desiree.

Lo sucedido no tuvo mayor repercusión; sin embargo, las cosas cambiarían con el paso del tiempo.

Desiree y su entonces esposo estuvieron casados menos de un año. Se divorció y acudió a Bryant, quien le ofreció su apoyo incondicional.

“Bryant realmente estaba allí para mí. Un día nos besamos y me gustó. Luego nos convertimos en más que amigos”, recuerda. “Los amigos se convirtieron en citas, y las citas se convirtieron en boda, y luego la boda duró diez años con cuatro hijos”.

¿Cómo descubrir una infidelidad?

Ser fiel a tu pareja es, sin duda, uno de los pilares básicos de una relación. Cuando la confianza se pierde por culpa de la infidelidad, es complicado volver a estar bien y que la relación funcione.

De hecho, hay varias claves para saber si tu pareja es infiel y te engaña. Según el sitio psicologiaymente.com, estas son algunas de ellas: