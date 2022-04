Quien ha dado un salto a la fama en las redes sociales es Jessica, una joven aparentemente de Estados Unidos. Y es que ella difundió un video en TikTok (@jessicaawattss) donde reveló a todos que pagó 25 dólares para que le tatúen una frase. El detalle es que el artista cometió un grave error de ortografía.

En el clip, la joven sostuvo que el tatuaje se lo hizo “en un departamento al azar”. Además, indicó que lo que quedó grabado en su piel fue “this toe shall pass” (“este dedo del pie pasará”, en español), cuando en realidad debía ser “this too shall pass” (“esto también pasará”).

Lo curioso es que debajo de esa frase también había otro error que Jessica no especificó si fue del mismo artista. ¿Cuál era la equivocación esta vez? De acuerdo al video, alguien escribió “je taim” en lugar de “je t’aime”, que en francés significa “te amo”.

Cabe recalcar que eventualmente dichas equivocaciones desaparecieron y la joven pudo tener el tatuaje deseado. Así lo informó tanto en la descripción de su publicación realizada en TikTok como en los comentarios.

El video de Jessica ya cuenta con más de 370 mil reproducciones en la mencionada plataforma. Pero no solo ahí generó impacto, pues el clip también figura como uno de los más destacados en otras redes sociales. Sin duda es la grabación viral de esta semana.

