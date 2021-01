Entre las actividades que los sitios paradisiacos alrededor del mundo tienen preparadas para los turistas figuran clases de buceo, prácticas de algún deporte acuático o incluso sesiones de natación con peces, tortugas o delfines; sin embargo, hay quienes prefieren opciones más extremas como la de sumergirse con cocodrilos que curiosamente es una de las atracciones más famosas de un concurrido destino turístico en México.

Pero este cocodrilo de pantano, cocodrilo Morelet o cocodrilo mexicano llamado ‘Panchito’ no es como cualquier otro, ya que se ha convertido en una sensación de Internet por varios videos virales en los que se le ve nadando con un grupo de visitantes del parque acuático Casa Cenote de Tulum, ciudad de la costa del caribe mexicano ubicada en la Península de Yucatán.

Este reptil de dos metros de largo aproximadamente es el claro ejemplo de que existen animales, aparentemente feroces, que no atacan a los humanos si no están hambrientos o no se les molesta y, en el caso de Panchito, se trata de un ejemplar muy dócil, tal como lo demuestra el influencer especializado en viajes Sebitas Trip en un video viral de Instagram.

“Solo existen dos razones por las cuales pueden atacar a un humano: cuando invades su territorio y cuando tienen huevos o crías cerca”, explicó el joven, conminando a sus seguidores a siempre “mantener mucha distancia con todos los animales” y respetarlos, ya que solemos ser nosotros quienes generamos un gran “impacto” en sus ecosistemas con nuestra presencia, informó 20minutos.es.