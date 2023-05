En muchos casos, la necesidad lleva a las personas a salir a las calles para ganarse la vida, pero algunos se aprovechan de la buena voluntad de los demás, como es el caso de una pareja quienes llevan a cabo una estafa muy bien armada al fingir discapacidad para sacarles un par de monedas a los incautos que creen sus mentiras.

El video viral tiene lugar en Cholula, Puebla (México), siendo compartido en TikTok por Puebla Millenial (@pueblamillenial) donde vemos a un hombre y una mujer parados al costado de la acera; ambos usan mascarillas y al lado de estos notamos una silla de ruedas.

De pronto, ella le dice algo a su acompañante y este a toda velocidad se monta sobre la silla. De inmediato, la mujer cubre sus piernas con una manta oscura, a la vez de colocar un cartel de color amarillo.

Mira aquí el video viral

“Exhiben a personas en Puebla fingir enfermedad para pedir dinero. Esto pasó en la recta a Cholula, Puebla. Cuando una vecina se dio cuenta de que estos dos se estaban organizando, incluso, se puede ver como al inicio del video el hombre se sube a la silla de ruedas por sus propios medios. Se fijan que nadie los esté viendo para comenzar a opera”.

Pero, el relato prosigue: “y luego le coloca al hombre un cartel en el que describen una supuesta enfermedad para que así la gente les pueda donar dinero. Una vez que ven que todo está listo, comienzan a avanzar por las diferentes avenidas cercanas... el video fue grabado durante la mañana del 18 de mayo. Ya no se puede confiar en nadie, tengan cuidado”.

Indignación total

El video ha acumulado más de 1.2 millones de vistas con miles de comentarios de personas verdaderamente indignadas: “luego por qué los que realmente necesitan ayuda ya no la reciben, porque creen que son igual que estos”, “ya no doy (dinero), pero cuando veo a un viejito vendiendo lo ayudo”, “nos quitan el deseo de ayudar, no seamos confiados”, “por esas personas, los que necesitamos su ayuda no nos apoyan”, “y yo trabajando ocho horas. Qué buena idea”.