Muchos estudiantes se enamoran en el campus de su universidad, crecen juntos y hasta tienen hijos. Sin embargo, pocas parejas como Meera Bhardwaj-Patel y Will Brown son capaces de ahorrar centavos para ’viajar por el mundo’. Ellos lo consiguieron a través de una furgoneta equipada con todo lo necesario para vivir, ¿Cómo les fue? Recientemente mostraron un tour completo desde TikTok.

Este caso de ingenio se da a conocer desde Reino Unido, y es que Meera Bhardwaj-Patel contó para los curiosos lo que la motivó a convertir su vehículo en una van de lujo: “Siempre quise viajar y no me gusta estar en un lugar por mucho tiempo (...) Pasé mucho tiempo encerrado viendo conversiones de autobuses y furgonetas en TikTok, y me metí en una madriguera de conejo con #vanlife”. confesó para todos.

Siguieron tutoriales de YouTube

Meera y Will se conocieron, y enamoraron, en la Universidad de Bath. Aunque tienen conceptos de la vida distintos, les atraía la misma idea: viajar por los 7 continentes y conocer tanto puedan. Ahorraron centavos por años hasta comprar juntos un vehículo de £7,000 (unos USD 8 600) para hacer realidad ese sueño:

Mira el video viral

“Parecía un sueño imposible’, y luego conocí a Will y él era ingeniero”, recordó la muchacha inglesa, de 25 años, en uno de sus videos virales.

La pareja coincidía en muchas cosas y el proyecto estaba encaminado, sin embargo, querían ahorrarse lo más posible en arriendos. Desde su cuenta @vanonamission, se contó que necesitaron de un ‘mini departamento con ruedas’ para cumplir sus objetivos.

Compraron paneles solares para el techo, aislaron las paredes y hasta reconstruyeron el piso con madera contrachapada. La idea ya era toda una excentricidad para miles de espectadores y en poco tiempo obtuvieron 1,9 millones de vistas y 290 000 usuarios que querían conocer más de su proyecto.

Es más, elaboraron sus propios armarios de cocina y armazón de cama, con la ayuda de guías y videos de YouTube: “La parte más costosa fue el sistema eléctrico, que costó alrededor de £2500 (unos USD 3200). Significa que podemos conectar luces, computadoras portátiles y teléfonos”, contó Will.

Sus seguidores quedaron sorprendidos cuando la furgoneta comenzó a lucir ‘acogedora’, e incluso espaciosa. Pronto, el duo contó que uno de sus motivadores era el querer vivir “de manera más simple y sostenible”: solo deseaban disponer de gasolina o agua y el resto de tiempo pasarlo en actividades que podrían hacer remotamente; incluido el trabajo.

“Hemos tratado de mantenernos dentro del presupuesto, pero el precio de los materiales aumentó un poco. En total, nos costó alrededor de £ 15,000 para comprar y convertir (...) hemos aprendido a hacerlo todo nosotros mismos”, contaron sobre la mano de obra, pues las guías y tutoriales en YouTube habrían sido de gran ayuda para tener al fin el transporte de ensueño.