Un hombre de Chile tomó un vuelo de vuelta a su país desde la Argentina por lo que, obligadamente, tienen que cruzar la cordillera de los andes, pero nunca pensó que pasarían un momento de terror cuando una serie de turbulencias les hicieron creer lo peor. El terrible momento no pasó desapercibido para nadie tras hacerse tendencia en redes sociales como Twitter.

Un vuelo turbulento

El video fue grabado por Roy Márquez (pero compartido por otra usuaria), quien viajaba dentro de una aeronave de Sky Airlines y podemos ver los rostros de preocupación, otros de pánico, mientras uno de los pasajeros, tratando de calmar las aguas grita “¡tranquilos, tranquilos!”, pero muchos otros piden a alguna fuerza sobrenatural que el vuelo acabe de una vez.

“Estimados pasajeros, les recordamos que estamos cruzando la cordillera y deben permanecer sentados”, se escucha decir a personal de la tripulación desde la cabina, pero esto hizo poco o nada para apaciguar el estado de nerviosismo.

Ahora que ya se me pasó la conmoción, quería compartirles este momento donde pensé que me iba a morir. Anoche, cruzando la cordillera. La grabación no es mía, yo estaba tomada de la mano con la niña que iba al lado mío. No nos soltamos hasta aterrizar. pic.twitter.com/c5aabIz7bk — P. (@srtape_) August 16, 2022

“Ahora que ya se me pasó la conmoción, quería compartirles este momento donde pensé que me iba a morir (…) yo estaba tomada de la mano con la niña que iba al lado mío. No nos soltamos hasta aterrizar”, dijo @starpe_ en su cuenta de Twitter, donde el clip viene acumulando poco más de 233.9 mil reproducciones.

Comparten experiencias similares

En la caja de comentarios, fueron no pocos los usuarios quienes compartieron experiencias similares al cruzar la cordillera que divide Chile y Argentina: “yo invoqué a todas las fuerzas celestiales y recé hasta lo que no me sabía. La tripulación no dijo nada, fue muy angustiante que no dijeran ‘es normal, está nevando’, qué se yo”, “hace unas semanas también crucé la cordillera con temporal, me tocó turbulencia y pérdida abrupta de altura. Estuve a punto de jugar dejar la piscola. Gracias a la habilidad de la tripulación no tuve que hacer tamaño sacrificio”.

Respuesta de la aerolínea

Sin embargo, tras hacerse viral este video en diversas redes sociales, la aerolínea antes mencionada lanzó un comunicado donde aseguró: “Es importante destacar que los protocolos de vuelo se gestionaron correctamente y que, en ningún momento, los pasajeros estuvieron en riesgo”.

“Por ello, hoy somos la única aerolínea low cost de la región que cuenta con la certificación operacional IOSA, es decir, con los más altos estándares de seguridad de la industria aérea, operando la flota de aviones más nueva del continente”, sentenció.