Una usuaria de TikTok viene causando furor en TikTok por mostrar la inesperada reacción que tuvo su mascota al reencontrarse “de casualidad” con su expareja.

“Estaba caminando con mi perra y se encuentra con mi ex después de un año y medio sin verlo”, escribió la internauta Camila Perman (@camilaperman), quien puso de fondo la canción “Yo soy tu amigo fiel” de Toy Story.

En el tierno video, que superó en algunas horas las 6 millones de reproducciones, se observa que el can corre velozmente en dirección hacia la expareja de su dueña, quien la recibió con los brazos abiertos.

Un reencuentro inesperado y muy tierno





La reacción de la perrita conmovió a los internautas, quienes no dudaron en comentar la escena y hacer bromas al respecto:

“Ni Judas se animó a tanto”; “Estamos todos de acuerdo que lo más doloroso de dejar una relación es alejarse de las mascotas ¿verdad?”; “Será tu ex, no el mío, habrá dicho”; “Ellos nunca olvidan y no tienen la culpa”; “La traición, hermana”; “Suena Judas de Lady Gaga de fondo”; “Y pasa igual con los familiares. Que termine la relación de pareja no significa que se rompan los vínculos con los amigos o familiares”, se puede leer entre los comentarios.

