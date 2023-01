Camila Rojas Oro es una joven chilena que trabaja como peluquera. Precisamente, para que sus clientes puedan contactarla, tiene una cuenta de Instagram llamada @iamcamilacabellos, donde muestra los trabajos que realiza. Te mencionamos todo esto porque ella pegó un sticker de su perfil en dicha red social en su auto con el fin de hacerse publicidad y recibió un mensaje inesperado.

Para dar a conocer la experiencia que vivió, Camila compartió un video viral en su cuenta de TikTok (@iamcamilacabellos) En dicho clip, se puede apreciar claramente que ella pegó el sticker de su negocio en la luneta de su vehículo.

“Yo pensando que sería muy buena publicidad colocar un sticker de mi marca en el auto”, explicó Camila en la grabación, dejando en claro que lo que buscaba era atraer nuevos clientes. La idea no parecía mala; sin embargo, pasó algo que nunca imaginó.

¿Qué mensaje recibió?

Resulta que un día, un hombre, cuyo nombre no fue revelado, llegó a ver el sticker de su cuenta de Instagram y decidió enviarle un mensaje. Pero no le escribió porque quería un cambio de look, sino para insultarla. “Aprende a manejar, animal”, le puso el sujeto.

A varios usuarios les pareció graciosa la experiencia que vivió Camila e hicieron bromas al respecto. “Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte”, “oye mamá, ¿cómo conociste a papá?”, “yo al principio: qué buena idea; yo al final: mejor ya no”, “y así fue como conocí a tu papá, hij@”, son algunos de los tantos comentarios de los internautas.

