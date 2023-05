No hay peor decepción en la vida que enterarse que hemos sigo engañados por la persona que amamos, tal y como le sucedió a una mujer quien descubrió a su esposo junto a su amante listos para ver una película en el cine, por lo que cuando los encaró se armó una intensa pelea de cientos de personas, la misma que se hizo viral en redes sociales.

El dramático suceso ocurrió en Bolivia cuando los amantes estaban viendo una película, pero cuando la esposa los descubre no dudó ni un solo momento en enfrentarlos. Los reclamos iniciaron en la sala y prosiguieron fuera de esta, siendo en este lugar cuando las agresiones tuvieron lugar.

Con fuertes jalones de ropa y cabello en diversas ocasiones, ambas mujeres peleaban sin vergüenza alguna de que cientos de desconocidos los estén observando, intrigados, otros “fascinados” con la batalla campal a causa de la traición de un hombre.

Mira aquí el video viral

Pelea de la esposa con la amante pic.twitter.com/k8QTq0muLM — Cornudos y Cornudas 🐂 (@Cornudos_1) March 7, 2023

Todo parece indicar que la vestida con ropas oscuras es la esposa, en tanto la muchacha con atuendos blancos sería la “amante”. En un momento, escuchamos reclamarle a la amante el haberse “metido con mi marido”; para ese momento ya se encuentran en el área de expendió de las palomitas de maíz.

Sobre el final del clip viral, y entre las risas e indignación de los asistentes, llega un agente de seguridad quien intenta mediar para detener a las mujeres que no tenían la intención de parar la trifulca.

De inmediato, los comentarios no se hicieron esperar: “la dignidad de estas mujeres al ras del suelo. Qué ridículas”, “¿cuál es cuál? Me perdí”, “al que deberían estar madreando es al wey que las engañó de una u otra forma”, “siempre me he preguntado por qué las esposas golpean solo a la mujer y no a ambos”, “la gente que pagó la entrada debió estar sumamente feliz porque presenciaron tremenda película”, “al mentiroso es al que tienen que madrear ¿Creen que vale la pena hacer espectáculo? Chicas, sean dignas, no vale la pena un tipo así”.