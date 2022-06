Mantener una relación es difícil. Cuando no se fortalece el vínculo sentimental, aparece la infidelidad y en las redes sociales existen un sinfín de historias que reflejan esta situación. Por ejemplo, hace algunas semanas un video viral de TikTok mostró a una fémina presenciando cómo su novio la engañaba con “Juan mecánico”.

Ahora, se volvió tendencia el caso de la usuaria Priscila (@pricilaalm). Según contó la protagonista, su pareja quería enseñarle una publicación que compartió uno de sus contactos a su estado de WhatsApp.

Sin embargo, el muchacho no sabía grabar la pantalla, por lo que pidió ayuda y la joven, sin pensarlo dos veces, le enseñó a hacerlo. Minutos después, el sujeto logró mandar el clip y la internauta en cuestión notó algo sospechoso, informó Heraldo.

Realmente la tenía bloqueada

En su video, el hombre dejó ver la sección de “Estados” de dicha aplicación y Priscila descubrió de que había subido una imagen con dos jóvenes en una reunión, pero a ella no le aparecía. “Yo pensando que mi novio no sube estados, cuando en realidad me tiene bloqueada, venada soy, venada soy”, indicó la chica en su grabación que superó las 3 millones de visitas.

De inmediato, la mortificado mujer le reclamó y él se trató de justificar, diciendo que sus estados solo eran públicos para 12 personas. En otro clip, Priscila precisó que su novio mintió en sus explicaciones.

“Cabe decir que le hablé como a la 1 de la madrugada y me dijo que ya se iba a dormir y en la foto del estado aparece despierto a las 4.53 de la madrugada”, confesó. Ambos grabaciones provocaron comentarios de quienes recomendaron terminar la relación. Sin embargo, Priscila no especificó si decidió seguir con él.

Síguenos en nuestras redes sociales: