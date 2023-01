Está permitido llorar. Dicen que las despedidas son muy tristes porque cabe la posibilidad de que no vuelvas a ver a esa persona en buen tiempo, pero no hay nada más hermoso que te sorprendan de una manera inesperada como lo hizo este joven con su madre. La mujer pensó que la estaba atendiendo un mozo, pero grande fue la sorpresa que se llevó al mirarlo detenidamente y corroborar que no era un empleado del local.

Según se aprecia en el clip que compartió la usuaria Laura Ortiz (@laauraortizz), la familia fue a cenar a un restaurante y de pronto se acerca un joven a la mesa, con una polera ploma y un gorro negro, para presuntamente llevar el pedido.

Su tía, quien es la protagonista del video viral, agradeció el gesto con una sonrisa por la buena atención del que, supuestamente, era un mozo del establecimiento de comida, pero grande fue la sorpresa que se llevó al descubrir de quién se trataba.

Era su hijo quien decidió emigrar en busca de un mejor destino y a quien no veía hace 7 años. Su rostro de felicidad fue único y no pudo aguantar la emoción con la sorpresa que le preparó su pequeño, en complicidad de la familia.

Mira el video viral

”Después de 7 años, mi tía vuelve a ver a su hijo”, escribió Laura, quien registró todo en video para posteriormente subirlo a TikTok, donde cuenta con más de 11 millones de visitas desde el martes 24 de enero.

Reacciones de los usuarios

El video se hizo tendencia en las diversas redes sociales y usuarios no tardaron mucho en reaccionar a las imágenes. El hecho tuvo lugar en Venezuela.

“Cuando ella sonrió pensó en su hijo”, “La forma en que le sonríe genuinamente es porque vio en el la sonrisa de su hijo”, “Cómo le sonríe pensando que era el mozo y después su reacción”, son algunos de los comentarios que se logran leer.

