En TikTok se ha vuelto viral una peculiar escena que protagonizó una pareja de enamorados. Una joven pensó que su padre no se daría cuenta que metió a su novio a la casa a escondidas, pero se olvidó de un pequeño detalle que al final resultó determinante. ¿Cuál fue? El hombre no se agachó lo suficiente como para pasar desapercibido e igual fue captado por la cámara de seguridad.

Su nombre es Mario Ramírez y gracias a la tecnología — para ser más precisos, por una cámara de seguridad— se enteró que su hija metió a su novio a escondidas a la casa y en horas de la madrugada. Ambos venían de una fiesta por la ropa que llevaban puesto.

Según se logra observar en el video publicado por el propio padre en TikTok, la joven le dijo a su pareja que se agache para que la cámara no logre registrarlo, pero este le restó importancia y fue captado por el lente. El hecho ocurrió al promediar las 2:15 horas.

“Cuando mi hija piensa que no me voy a dar cuenta que metió al novio a casa”, es el texto que acompaña a las imágenes. El video suma más de 1.6 millones de reproducciones y 162 mil ‘likes’ desde su fecha de publicación, el pasado 20 de marzo.

Usuarios no tardaron en reaccionar a las divertidas imágenes y se pronunciaron sobre lo sucedido, siendo la gran mayoría mensajes ‘alcahuetes’ para hacerle creer al padre que la cámara de vigilancia no captó nada y solo es producto de su imaginación.

“Yo no vi nada”, “Señor, yo no miro nada. Solo es una camioneta de color blanco”, “Eran fantasmas, no alucine”, son algunos de los pícaros comentarios que se logran leer. El video es tendencia en países como Estados Unidos, México y España.

¿Cómo instalar una cámara de seguridad en la casa?

PASO 1. Fija la cámara. Coloca y orienta las cámaras en lugares estratégicos, ya sea en el techo o en la pared.

PASO 2. Taladra y pon tacos.

PASO 3. Atornilla la cámara a la pared.

PASO 4. Conecta el cable.

PASO 5. Conecta la grabadora.

PASO 6. Conecta las cámaras.

PASO 7. Conecta el monitor.

Datos recopilados del portal Leroymerlin.com.