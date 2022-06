Kayla, una mujer aparentemente de Estados Unidos, se llevó la sorpresa de su vida cuando fue al hospital pensando que tenía cálculos renales. Y es que ahí ella descubrió que en realidad estaba embarazada. Su caso lo dio a conocer en su cuenta de TikTok (@mamafusti) y rápidamente se volvió viral en varias redes sociales.

De acuerdo a su relato, la mujer tenía dolor de espalda, por lo que fue a emergencias creyendo que eso era un síntoma de que tenía cálculos renales, pero estaba equivocada. Cuando un doctor la examinó, recibió una noticia inesperada.

El profesional de la salud le informó que en realidad tenía 38 semanas de embarazo y que estaba en trabajo de parto. Kayla contó toda esa experiencia de una manera divertida a través de un video publicado en TikTok donde baila al ritmo de la letra de ‘Joke Is On You’ de Niki Watkins, según The Mirror.

“Me pasó a mí y todavía tengo curiosidad por saber cómo sucede”, manifestó la mujer en otro clip que compartió para brindar más detalles de lo que pasó. “Tuve 21 años la mayor parte del embarazo. Recién cumplí 22 años cuando la tuve. No sabía que estaba embarazada”, agregó.

Kayla dijo que tal vez sintió “calambres y esas cosas”, pero en ningún momento sospechó que un bebé se encontraba en su vientre. “Si supiera que estoy embarazada, diría: ‘Oh, es porque estoy embarazada, por eso me siento así’. Pero no sabía que estaba embarazada”, sostuvo.

