Mediante sus redes sociales, un joven de España dio a conocer la terrible experiencia que vivió tras presentar una pequeña hinchazón en su rostro. Alejandro Revaliente utilizó su cuenta de TikTok para compartir detalles de su caso, el cual se volvió viral y generó una gran cantidad de reacciones.

Todo empezó en noviembre de 2021, cuando despertó con una pequeña hinchazón en el labio. Posteriormente, se le empezó a inflamar la mejilla.

Debido a ello, visitó a un médico que, lamentablemente, le dio un diagnóstico equivocado. “Me fui al hospital a ver qué me pasaba porque se me empezó a hinchar el cachete. Volví a casa, me dijeron que un bicho me había picado y me había dado una reacción alérgica”, explicó el tiktoker.

Horas después, se empezó a sentir peor y la hinchazón se agrandó hasta llegar al ojo. A la mañana siguiente, tenía la mitad del rostro inflamado y no podía abrir el ojo.

Conforme pasaron las horas, la hinchazón aumentó de tamaño al punto de deformarle la cara. Cuando notó que empezó a salir pus de su encía, el joven visitó a un dentista.

Fue este especialista quien le dijo que tenía un quiste que debía ser operado de inmediato debido al peligro que podría conllevar y por los estragos que estaba causándole.

Afortunadamente, el procedimiento se llevó a cabo sin problemas y la hinchazón empezó a bajar. “A los días ya estaba bien y quedó todo en un susto”, concluyó Alejandro.

Su relato se viralizó en TikTok con más de 3 millones de reproducciones.

Qué es un quiste y cuáles son sus causas

Según el portal healthline.com, un quiste es “un saco de tejido membranoso que contiene líquido, aire u otras sustancias. Los quistes pueden crecer en casi cualquier parte del cuerpo o debajo de la piel”.

Existen muchos tipos de quistes y la mayoría son benignos o no cancerosos. Por otra parte, el sitio señala que estos se pueden formar por diferentes razones tales como:

Infecciones

Enfermedades hereditarias

Inflamación crónica

Bloqueos en conductos

La causa exacta depende del tipo de quiste.