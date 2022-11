Un fotógrafo de Estados Unidos rompió en llanto al descubrir que había perdido las imágenes que había capturado durante la boda de una pareja; sin embargo, quedó sorprendido al conocer la respuesta de los novios.

Justin Gummow, de 35 años, fue contratado para fotografiar un matrimonio en California. Aquel día, tomó cientos de fotos de la novia, el novio y los invitados.

Sin embargo, entró en pánico al pasar las fotos a su computadora, pues se percató de que la tarjeta de memoria había tenido un problema que provocó la eliminación de todo el registro de la boda.

El hombre publicó un video de TikTok describiendo su experiencia, asegurando que lo sucedido es “lo peor que le puede pasar a un fotógrafo”.

Según el medio New York Post, Justin tuvo que desembolsar dinero de su bolsillo para poder restaurar la tarjeta, aunque solo recuperar fotos pixeladas.

“Resignado, me senté allí y lloré por un minuto, y dije: ‘Esto es lo peor. Esto apesta’”, declaró Gummow, cuyo video se viralizó con 17 millones de reproducciones.

La reacción de los novios

“Tuve que llamar a la novia y hacerle saber que todos esos recuerdos de su día que le pagó a un fotógrafo profesional para que los tomara, se habían ido”, agregó. Para su sorpresa, los recién casados fueron “completamente comprensivos y perdonadores” al enterarse de lo ocurrido.

Pese a que el matrimonio no se tomó a mal el hecho, el fotógrafo asumió toda la responsabilidad. “Mi equipo estaba defectuoso, pero esto sucede a veces. Eso no es una excusa, y eso no está bien, y soy 100% responsable por ello”, aseguró.

Por ello, le ofreció a la pareja un reembolso completo por el servicio, además de tomarles fotos adicionales de manera gratuita.

Posteriormente, Justin pudo recuperar una parte de las fotos tomadas durante la boda, ya que estas se guardaron en la cámara y no en la memoria.

