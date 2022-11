No todo es felicidad en el Mundial de Qatar 2022, porque la máxima fiesta del fútbol también tiene su lado B. Bueno, así lo confirmó la periodista Dominique Metzger, quien se convirtió en víctima de un robo durante la previa del partido de Argentina. Ahí no queda la cosa, pues tras realizar la denuncia, las autoridades le preguntaron qué pena prefería para el delincuente. Su relato ya se viralizó en redes sociales.

Desagradable experiencia en Qatar

Mediante su cuenta de Instagram, la conductora Dominique Metzger contó el dramático momento que vivió en tierras qataríes. “Me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo la salida en vivo”, comenzó diciendo.

Asimismo, Metzger indicó que la “Policía me mandaron acá a hacer la denuncia porque aseguran que está todo vigilado y que la van a encontrar a la billetera que tenía los documentos, plata, las tarjetas, que obviamente es lo que más me preocupa”.

Mira aquí el video viral

Desde la dependencia policial, la periodista de Todo Noticias (TN) continuó su relato y mencionó las diferencias culturales: “Me hicieron pasar a un sector de espera solo para mujeres, porque está todo dividido. El sector que está allá están los hombres. Llegás al mostrador principal y te derivan. Ahora viene a atenderme una policía mujer, vamos a ver qué me dice”.

Insólito pedido

Debido al incidente en el país de Medio Oriente, Metzger recibió una avalancha de mensajes. Por eso mismo, ella decidió aparecer ante las cámaras para agradecer las muestras de preocupación y ampliar su testimonio.

En ese sentido, un detalle sorprendió a más de uno: “En un momento cuando me iban preguntando para tomarme la declaración, llegó la parte más compleja, porque me preguntaron: ‘¿Qué querés que haga la justicia con esto? Porque nosotros lo vamos a encontrar, hay cámaras de alta definición por todos lados’. Y yo pensé que había entendido mal por la traducción, pero no: insistían por preguntarme qué pena quería para el ladrón, si quería que lo condenaran a 5 años de cárcel, si quería que lo deportaran”, confesó Dominique.

A pesar de la insistencia de los policías, Metzger prefirió no ponerse “en el lugar de la justicia”. “Yo decía que quería que aparecieran mis cosas. Se me puso la piel de gallina, porque me pareció muy fuerte”, concluyó.

