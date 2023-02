Los vínculos de las mascotas y sus dueños continúan protagonizando todo tipo de historias. En esta oportunidad, a través de TikTok se convirtió viral un caso muy emotivo publicado por el joven usuario Federico (@federico_di_summa), quien suele publicar sus experiencias en la plataforma asiática.

Sucede que Federico conoció a una encantadora perrita en uno de sus viajes. Sin embargo, cuando el muchacho abandonó el lugar por vía marítima, el animal caminó por el muelle para seguir el trayecto de la embarcación.

Una vez el transporte arrancó, el can no dudó en saltar al agua y, ante situación totalmente inesperada, Di Summa comenzó a grabar el conmovedor momento. “Ella no quería que me fuera... acabábamos de conocernos hace 4 días”, colocó el hombre en su posteo.

Mira aquí la reacción de la perra

El video rápidamente alcanzó seis millones de reproducciones y los comentarios no faltaron. “Un perrito me hace eso y yo termino de llenar el mar a punta de lágrimas”, indicó un usuario. “Estoy llorando”, confesó otro internauta.

Ahí no acabó, pues algunos cibernautas preguntaron al viajero si decidió adoptar a la perra. Ante estas numerosas consultas, Federico subió otros clips con el can. En una de las nuevas grabaciones, apareció él jugando con el animal.

“Nunca podría volver a estar deprimido. Mi vida está llena de amor; respiro, huelo, pienso y veo amor dondequiera que miro. Tengo una razón para ser amado y para amar”, escribió Di Summa en la publicación.

