Sin lugar a dudas, los videos que tienen como protagonistas a las mascotitas del hogar son tan tiernos que, sí o sí, se terminan por convertir en tendencia de diversas redes sociales encandilando a millones de usuarios de Internet; y esta vez no fue la excepción, pues TikTok fue el lugar donde un perrito de Perú se hizo viral por cometer una travesura: comerse los billetes de su amo y su reacción se ganó el amor de los internautas.

Una travesura con serias consecuencias

El animalito mordió billetes de 50 soles (moneda peruana) y cuando se sintió descubierto, no tuvo mejor idea que poner una dulce y conmovedora cara pena. Real o fingida, eso no importa, lo cierto es que su dueño no lo regañó.

El usuario @iojanramoss, el amo del pequeño can, relató que todo sucedió en un corto tiempo, cuando este fue al baño por unos 5 minutos, pero cuando regresó se topó con la travesura de su mascota.

El joven asegura que le llamó la atención a la perrita, pero también relata que fue al banco para intentar cambiar el billete de 50 soles mordido, pero no le fue bien. Entre broma y broma, el muchacho asegura que Cali, su mascota, “oficialmente, está en adopción”. “Lo que más me llega es que tenías 20 soles y te comiste los de 50″, todo esto mientras vemos su cara de sentida pena para tratar de empatizar con su humano en este metraje que viene recolectado más de 4.6 millones de reproducciones.

No puede cambiar el billete mordido

El drama del tiktoker continúa en un video de actualización donde cuenta que fue al banco para cambiar el billete, pero las cosas no resultaron como quería ¿Qué sucedió? Cali se comió la parte del billete donde se encuentran los códigos de identificación; siendo este el único requerimiento para poder hacer el cambio del dinero.

En la entidad bancaria le dijeron que, quizás, podría cambiar el billete en el Banco Central de Reserva (BCR), pero este se encuentra en el Centro de Lima, muy cerca de la famosa avenida Abancay; sin embargo, dicha ubicación, al parecer, se encuentra sumamente distante de la vivienda del usuario de TikTok.

Pide apoyo en TikTok

Al final de este video, el joven pidió ayuda a sus seguidores para saber si hay algún banco que le permita cambiar este billete, pero también afirmó que aceptaba donaciones para tener para el almuerzo de su semana.

Esta cinta viene recolectando más de 1.4 millones de reproducciones, y en los comentarios, buena parte de le han dado consejos para tratar de cambiar el billete de una forma no ilegal, pero sí poco ética.